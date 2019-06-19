Oxford’a tarihi bağış

ABD'nin en zengin insanlarından Stephen Schwarzman, Oxford Üniversitesi'ne üniversite tarihinin en büyük bağışını yaptı.

Financial Times’ın haberine göre; Schwarzman üniversiteye 150 milyon pound (1.1 milyar TL) bağışta bulundu.

İş insanı tarafından yapılan bağışın yapay zeka çalışmaları ve Oxford'un bölümlerini tek bir kampüste toplamak için kullanılacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük yatırım fonlarından Blackstone'un CEO'su ve kurucularından olan Schwarzman geçen yıl yine yapay zeka çalışmalarında kullanılmak üzere ABD'nin en prestijli okurlarından MIT'ye bağışta bulunmuştu.

Üniversite yönetimi bağıştan memnun olduğunu dile getirdi.

Bir üniversiteye bugüne kadar tek seferde yapılan en yüksek bağışı dünyanın en zengin insanı Bill Gates 2000 yılında gerçekleştirmişti.

Gates Cambridge Üniversitesi'ne 210 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

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