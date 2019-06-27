Oyun konsolu üreticileri ABD hükümetine mektup yazdı

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı büyürken dünyanın en büyük üç oyun konsolu üreticisi Nintendo, Microsoft (Xbox) ve Sony (Playstation) ABD hükümetine hitaben bir mektup yazarak Çin ile ticarete getirilecek ekstra vergilerden muaf olmayı istediler.

Mektupta, “ABD'nin kendi ekonomisini ve fikri mülkiyetini korumak için çabalarını takdir ediyoruz” ifadesi kullanılırken olası ek vergilerin işlerini küçülteceği uyarısında bulundular.

Nintendo, Sony ve Microsoft'un ürettiği oyun konsollarının yüzde 95'i Çin'de üretiliyor.

Hali hazırda Çin'den ABD'ye gelen oyun konsollarında yüzde 10 vergi var. Trump yönetimi bu vergileri yüzde 25'e çekmeyi planlıyor.

Şirketler bir maliyet hesabı yaptıklarını belirterek ABD'de oyun konsolu almak isteyen ailelerin ek vergi gelmesi durumunda 840 milyon dolar daha fazla ödemek durumunda kalacağı ifade edildi.