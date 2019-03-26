Özdilek çalışma saatleri 2019: Özdilek hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Özdilek mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Özdilek sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Özdilek 09:00 – 23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Özdilek çalışma saatleri 2019…

ÖZDİLEK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Özdilek hafta içi her gün mesaiye sabah tam 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 23:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Özdilek öğle arası tatili vermemektedir.

Özdilek; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

Özdilek Holding Genel Müdürlüğü, Soğanlı Mah. İstanbul Cad.No:343/3 Osmangazi/BURSA adresinde bulunmaktadır.

Özdilek Holding Genel Müdürlüğü Telefon Numarası: 0 224 219 60 00

ÖZDİLEK HAKKINDA

Özdilek, iki adet dokuma tezgahı, 5 personel ve yıllık 10 ton havlu üretim kapasitesiyle havlunun ilk üretildiği yer olan Bursa'da kurulmuştur. 1983 yılında ise Özdilek Bursa Alışveriş Merkezi ile perakende sektörüne girmiştir. Bugün 14 alışveriş merkezi, 6 hipermarket, 74 ev tekstil mağazası ve 4 büyük departmanlı mağazası ile hizmet vermektedir. Ayrıca bugün toplam 8.000’i aşkın çalışanı ile Türkiye'nin marka değeri en yüksek şirketleri içinde ilk 100 firma arasında yer almaktadır.

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