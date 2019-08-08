Merkez Bankası geçen hafta 425 baz puan faiz indirerek faizleri 19.75 seviyesine çekmişti. Buna rağmen özel bankalar kredi faizlerini indirmekte hızlı davranmıyor.

KAMU BANKASINDA AYLIK TAKSİT 86 TL DAHA UCUZ

Öyle ki faiz indiriminin ardından bir özel bankadan 20 bin TL kredi çekmek istediğinizde aylık taksit tutarı 1.135 TL olurken Kamu bankasında bu kredinin aylık faizi 1.049 TL oluyor. Yani aylık taksit miktarı 86 TL daha ucuz. 20 bin TL için özel banka yüzde 2.2 faiz uygularken kamu bankası yüzde 1.59 faiz uyguluyor. Söz konusu krediyi kamu bankasından çekitğinizde 2 bin 64 TL daha az ücret ödüyorsunuz.

BORÇ ÇEVİRME KAPASİTESİ ZORLANDI

Yüksek faizler ise KOBİ’lerin borç çevirme kapasitesini önemli ölçüde zorladı. Protestolu senet sayısındaki artış da küçük işletmelerdeki mali sıkışıklığı gösteriyor. Geçen yıl yaşanan kur şokundan sonra mali yapıları bozulan KOBİ’lerin bankalara olan toplam kredi borcu 650 milyar lirayı buluyor. Haziran 2019’da protesto edilen toplam 86 bin adet senedin parasal tutarı 1.6 milyar TL oldu.

Senet sayısı bir önceki aya göre yüzde 8 artış gösterdi. 2019 yılının ilk yarısında ise 497 bin senet protesto edilirken, senet tutarı da 10.5 milyar TL’ye ulaştı. Ocak-haziran döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 38 bin keşideciye ait 321 bin adet çekin toplam tutarı da 15.6 milyar TL oldu.

YÜKSEK FAİZ KAYNAK ERİŞİMİNİ ENGELLİYOR

Türkiye Bankalar Birliği’nin son olarak açıkladığı Mayıs 2019 verilerine göre faktoring şirketlerinin kullandırdığı toplam krediler 22.3 milyar lirayı bulurken, tasfiye olunacak krediler toplamı ise 2.5 milyar liraya ulaştı.

Faktoring firmalarına en çok tercih eden sektörlerin başında ise ekonomik krizden en ağır yarı alan inşaat şirketleri geliyor.

İnşaat sektörü toplam faktoring kredilerinin yüzde 29.4’ünü kullanırken, ikinci sıradaki perakende sektörü toplam kredilerin yüzde 12.9’unu, tekstil sektörü ise yüzde 6.4’ünü kullandı. Oysa 2018’in mayıs ayında faktoring şirketlerinin kullandırdığı toplam krediler 32.8 milyar lira olurken, tasfiye olacak alacaklar ise 1.6 milyar lira seviyesindeydi. Rakamlar, yüksek faizler dolayısıyla kriz döneminde zordaki işletmelere kaynak sağlaması gereken faktoring firmalarının kullandırdığı kredi miktarının önemli ölçüde azaldığını da gösteriyor.