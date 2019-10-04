Özel İletişim Vergisi Meclis’e soruldu!

İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanmıştı. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşmiş ve yakınlarından bu şekilde bilgi almıştı. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk Özel İletişim Vergisi'nin 20 yıldır alınmasına karşın son depremde telefon hatlarında yaşanılan sıkıntıyı Meclis gündemine taşıdı.

Özel İletişim Vergisi’nin 2003 yılından bu yanan kalıcı vergi haline geldiğini aktaran İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “1999 yılında yaşadığımız deprem felaketinden sonra getirilen “Özel İletişim Vergisi” devlet açısından 2000 yılından itibaren önemli bir gelir haline gelmeye başlayınca 2003 yılından sonra kalıcı vergiye dönüştü. Özel İletişim Vergisi'nde yapılan değişiklik 2004 yılında hemen etkisini gösterdi. 2003 yılında 1 milyar 48 milyon lira olan Özel İletişim Vergisi gelirleri 2004 yılında 2 milyar 15 milyon liraya, 2005 yılında ise 3 milyar 54 milyon liraya yükseldi. Özel İletişim Vergisi'nden 1999 yılından 2019'un Ağustos ayına kadar elde edilen toplam gelir ise ortalama 64 milyar liraya ulaştı.” ifadelerini kullandı.

20 YILDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk TBMM Başkanlığı'na verdiği Araştırma Önergesi'nin gerekçesinde; “1999 depreminden sonra getirilen ve olağanüstü durumlar için iletişim altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan Özel iletişim Vergisi ile bugüne kadar 64 milyar TL toplanmıştır. Ancak 26.09.2019 tarihinde yaşanan 5.8'lik depremde, altyapının yetersizliğinden dolayı vatandaşlarımız cep telefonlarını kullanamamış ve tepkilerini dile getirmişlerdir. 1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen bu eksiklikleri yaşıyor olmamız vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle iletişim çağında yaşadığımız bu problemden bir an önce ders çıkarmalı ve acilen çözüm üretilmelidir'' dedi.

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TOPLANAN PARALAR NERELERE KAYNAK OLARAK AKTARILDI ?

Söz konusu verginin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını soran Koncuk şöyle devam etti; ‘'Son depremde yaşanan sıkıntı neden kaynaklanmıştır? Özel İletişim Vergisi adı altında toplanan 64 milyar TL vergi ile deprem için hangi önlemler alınmıştır? 17 Ağustos 1999 depreminden sonra iletişim altyapısını güçlendirmek için geçici olarak toplanan ‘'Özel İletişim Vergisi'' ile devletin haberleşme altyapısı ne kadar güçlendirilmiştir? İYİ Parti tüm bu soruların cevap bulması ve konunun aydınlığa kavuşması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.