‘Özel İletişim Vergisi’nden 64 milyar TL geldi’

Türkiye 17 Ağustos 1999 depreminden sonra ulaşım altyapısını güçlendirmek için geçici olarak Özel İletişim Vergisi uygulamasını hayata geçirmişti.

Dün yaşanan 5.8'lik İstanbul depreminden sonra ortaya Özel İletişim Vergisi'nden toplanan paraların nasıl kullanıldığı sorusu gündeme geldi.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada 2000 yılından bu yana Özel İletişim Vergisi'nden 64 milyar TL toplandığına dikkat çekti.

‘AMACI GSM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK’

Bingöl 2019 yılı için hedefin 3.5 milyar Özel İletişim Vergisi geliri olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı: Özel İletişim Vergisi'nin iki amacı vardır, biri GSM altyapısını güçlendirmek diğeri ise deprem hakkında harcamalar yapmak. Ama dün gördük ki para toplanmış deprem için önlem alınmamış haberleşme de sağlanamamış.

Geçen sene yapılan bir düzenleme ile Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 7.5'e düşürüldü.

Bingöl GSM şirketlerinin devletin haberleşme altyapısını kullandığını ifade ederken Özel İletişim Vergisi ile altyapının ne kadar güçlendirildiğinin merak konusu olduğunu belirtti.