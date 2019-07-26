Özel okul öğretmenlerinin maaş sıkıntısı

Türkiye son yılların en zor ekonomik koşullarından geçerken bazı özel okullar planladıkları kadar kayıt alamadıkları veya sahiplerinin başka iş kollarında yer alması ve buralarda yaşanan sıkıntılar yüzünden ekonomik darboğazdan geçiyor.

Kimi veliler eğitimin aksadığı gerekçesiyle endişe duyarken bazı öğretmenler maaşlarını düzgün alamadıkları için dersleri eskisi kadar yoğun bir şekilde işlemediklerini ifade ediyor. Bazı kurumlarda maaşlarının ödenmesinde sıkıntı olan öğretmenler zaman zaman sosyal medya üzerinde örgütlenip seslerini duyuruyor.

‘ÇALIŞMA PSİKOLOJİMİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR’

Sozcu.com.tr'nin konuştuğu fakat ismini vermek istemeyen bir özel okul öğretmeni bazı aylar maaşlarının yüzde 30'unu aldıklarını geri kalanını ise ay sonuna doğru aldıklarını belirtiyor. 100'ü aşkın şubesi olan bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan A.D., “Benimle aynı okulda çalışan öğretmenler ayı geçirebilmek için kredi çekiyor ve borçları var. Bu da çalışma psikolojisini olumsuz etkiliyor” açıklamasında bulundu.

Bir başka özel eğitim kurumunda rehber öğretmenlik yapan başka bir öğretmen ise ay sonunu getirmekte zorlandığını eğitimi aksatmamak için ellerinden gerekeni yaptığını belirtiyor.

‘PLANLAMAYI İYİ YAPAMADILAR’

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada esas işi eğitim olmayan kişilerin sektöre girdiğini, öğrenci kayıt planlamasını iyi yapamadıklarını bu yüzden de ekonomik sıkıntıya girdiklerini fakat bunun sektörün çok küçük bir bölümü için geçerli olduğunu söylüyor.

Dal, “Kapanacak okullar bu yıl içinde belli oldu. Planlamasızlıktan kapanıyorlar. 11 bin özel okul içinde söz konusu sıkıntıyı yaşayan okul sayısı 50 veya 60 okul için geçerlidir” diyor.

Dal, 150 bin öğretmenin özel eğitim kurumlarında istihdam edildiğini bunlar içerisinde 1000-2000 arası öğretmenin maaş ödemeleriyle ilgili sıkıntısı olduğunu belirtiyor.

EĞİTİM-SEN: DUYUMLAR ALIYORUZ

Eğitim Sen Genel Sekreteri Velat Kaya sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada özel eğitim kurumlarının bazılarında öğretmen maaşlarının aksamasına ilişkin duyumlar aldıklarını fakat özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler arasında sendikalaşma sınırlı olduğu için konu hakkında tam bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

‘ÖĞRETMENLER ABARTIYOR’

Ödeme zorluğu yaşayan özel okullardan birinde üst düzey yönetici pozisyonunda bulunan bir isim ödeme güçlükleri olduğunu doğrularken durumun geçici olduğunu öğretmenlerin abarttığı kadar bir sıkıntının olmadığını iddia ediyor.

Özel okulda çalışan ve maaşlarında aksama olduğunu söyleyen bir İngilizce öğretmeni ise sınıfların dolu olduğunu buna rağmen maaşlarının neden geç yattığını anlamadıklarını belirtti.

Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, “İsmi bilinen eğitim kurumlarında öğretmen maaşları aksamaz. Patron parayı gerekirse cebinden öder. Eğitime ticari şekilde yaklaşan çok az kurumda böyle sıkıntılar oluyor” diyor.

RAKAMLARLA TÜRKİYE'DE ÖZEL OKULLAR

2018 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre Türkiye'de 9 bin 569 özel eğitim kurumu bulunuyor.

Bu okullarda 1 milyon 263 bin öğrenci eğitim görüyor. 2002-2017 yılları arasında açılan özel okul sayısı 8 bin 781.