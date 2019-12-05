Özel sektör çalışanları maaş zammını bekliyor

2018 yılında yaşanan krizde alım gücü düşen çalışanlar yılbaşının yaklaşmasıyla işverenlerden gelecek zam haberini beklemeye başladı.

Asgari ücret pazarlığı 2 Aralık’ta yapılan ilk görüşme ile başladı. Yaklaşık 7 milyon çalışan buradan gelen haberi bekliyor. Asgari ücret pazarlığında DİSK, Türk-İş ve Hak-İş birlikte hareket ediyor. İkinci toplantı 10 Aralık’ta üçüncü toplantı ise 17 Aralık’ta yapılacak. Karar aralık ayının son haftasında verilecek.

MEMUR VE EMEKLİNİN MUHTEMEL MAAŞLARI BELLİ OLDU

Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı muhtemel zamlar da belli oldu. Merkez Bankası beklentisi yıl sonunda enflasyonun yüzde 12 olacağı yönünde.

Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE’nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.

Memurlar toplu iş sözleşmelerinde belirlenen katsayılara ek olarak bir de enflasyon farkı alıyor.

ÖZEL SEKTÖR NE YAPACAK?

Peki özel sektörde durum ne? Özel sektör çalışanlarının da memurlar gibi kanunen zam alma zorunluluğu var mı? Sözcü gazetesi yazarı Sezgin Özcan, konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Buna göre özel sektörde çalışanların zam durumu iş sözleşmelerine göre değişiyor.

“MECBURİYET YOK”

Özel sektörde işverenin zam yapmak gibi bir mecburiyeti olmadığını söyleyen Sezgin Özcan, “Ancak toplu sözleşmesine dahil çalışanlar varsa, bu sözleşmede belirlenen zam oranlarını alırlar. Bir de bireysel sözleşme ile çalışanlar var. Onlar da sözleşmelerinde zam oranlarını belirlediyseler bu zammı alırlar.” dedi.

Bunlara ek olarak asgari ücret ile çalışanların maaşlarının yeni asgari ücret belirlendikten sonra güncelleneceğini belirten Özcan, “Yani özel sektörde çalışanların toplu iş sözleşmesi yoksa ve bireysel iş sözleşmesinde bir zam oranı belirlenmemişse işveren çalışanına zam yapmak zorunda değil.” açıklamasında bulundu.