Özel sektörden olumsuz haberler geliyor

Her ne kadar Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ile piyasanın bir miktar daha hareketlenmesi beklense de son bir ayda özel sektörden gelen endişe verici haberler dikkat çekiyor. İşte son 17 günde özel sektörde yaşanan can sıkıcı gelişmeler…

27 Kasım: Sarar küçülme kararı aldı

Sarar'ın iş gücünü yüzde 15 küçülteceği öğrenildi. Emekliliği gelen personel işten çıkarılırken yerine bir miktar daha genç personel alınacak. Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar işten çıkarmalarla ilgili, “Gönüllü ayrılmak isteyenlere öncelik tanıyan bir iş gücü düzenlemesi başlattık. CCS fabrikası çalışanları hem yazılı hem de sözlü olarak insan kaynakları departmanı tarafından konu ile ilgili olarak detaylıca bilgilendirilmiş, ayrılmak isteyen ve ayrılan Sarar çalışanlarının tüm özlük hakları korunacaktır” ifadelerini kullandı.

28 Kasım: Atlasjet uçuşlarına ara verdi

Türkiye'nin en büyük havayolu şirketlerinden Atlasjet 16 Aralık tarihine kadar uçuşlarına ara verdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 16 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz” ifadesi kullanıldı.

10 Aralık: Temsa üretimi durdurdu

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa mali sıkıntılarından dolayı üretimini 23 Aralık tarihine kadar durdurdu. Temsa'ya bankalardan haciz başlatıldı. Şirketin vadesi dolan kredi ve teminatlarını ödeyemediği belirtiliyor.

10 Aralık: Yörsan için iflas dilekçesi verildi

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretiminde bulunan Yörsan’ın konkardato ilan etmesinin üzerinden bir yıla yakın zaman geçmesinin ardından iflası için mahkemeye dilekçe verilmesi işçileri isyan ettirdi. İşçiler fabrika önünde toplanırken, yapılan uygulamaya karşı Balıkesir milletvekillerinden yardım istedi. 2019 yılının Ocak ayında ise Yörsan Gıda'nın Dubaili ana hissedarı için iflas davası açılmıştı.