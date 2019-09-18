Özel sektörün kısa vadeli kredi borcu 12.9 milyar dolar

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Temmuz’da 11.2 milyar dolar azalarak 198.5 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında 2019’un kalanında en yüksek tutarlı ödeme yaklaşık 7.1 milyar dolar ile Ekim ayında görünüyor.

Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 6.6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 282 milyon dolar artışla 28.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

TAHVİL STOKU ARTTI

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.5 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 547 milyon dolar azalarak 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 466 milyon dolar artarak 6.9 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.1 milyar dolar azalışla 8.3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 567 milyon dolar azalışla 2.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 198.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %47’sini finansal kuruluşların, %53’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 12.9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %75.3’ünü finansal kuruluşların, %24.7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

REUTERS