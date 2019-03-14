Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Ocak 2019’da 2018 yılı sonuna göre 414 milyon dolar azalarak 210.1 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında 2019’da en yüksek tutarlı ödeme yaklaşık 8.2 milyar dolar ile Mayıs ayında gerçekleştirilecek.

TAHVİL STOKU 4.2 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 763 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 675 milyon dolar artışla 29.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 245 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişim göstermeyerek 4.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 12 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise önemli bir değişim göstermeyerek 6.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

UZUN VADELİ KREDİ BORCU TOPLAM 210.1 MİLYAR DOLAR

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.4 milyar dolar azalışla 8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 47 milyon dolar artışla 3.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 210.1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.8’ini finansal kuruluşların, yüzde 51.2’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 13.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 71.6’sını finansal kuruluşların, yüzde 28.4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

REUTERS