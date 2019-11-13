Özelleştirme İdaresi’nden Elbistan Şeker Fabrikası arazisi kararı

Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişiklikleriyle ilgili Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holding AŞ ile birleştirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı İzmir’in Menemen İlçesi Ahıhıdır Mahallesi’ndeki 427 ada, 27 parsele ilişkin ticaret alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik uygulama imar planı onaylandı.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Kahramanmaraş’taki Elbistan Şeker Fabrikası alanı parsellerine ilişkin “gelişme konut, ticaret, toplu iş yeri, cami, anaokulu, ilkokul, lise, sağlık tesisleri, küçük sanayi sitesi, sanayi, dere (kanal), teknik altyapı alanları, park, otopark ve yol” kullanım kararları getirilmesine ilişkin nazım ve uygulama imar planlarının revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı. (AA)