Özelleştirmede borsa formülü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM'de Plan ve Bütçe komisyonunda açıklamalarda bulunuyor.

Bütçe notlarından derlenen bilgilere göre 2019 yılının kasım ayı itibariyle bireysel emeklilik sisteminde 6.4 milyon kişi bulunuyor.

BES fonlarının büyüklüğü 112.8 milyar TL'ye ulaşmış.

Otomatik katılım sisteminde çalışan sayısı 5.4 milyon kişiye çıkmış.

2020 yılında hangi kurumların özelleştirileceği ise merak konusuydu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı özelleştirmelere devam edeceğini vurguluyor.

Borsaya açılmak dahil olmak üzere yeni ve alternatif modeller denenerek özelleştirmelerin devam edeceği vurgulandı.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve THY gibi kamunun pay sahibi olduğu şirketler borsada işlem görüyor.