Özilhan: Enflasyonun düşmesi hayat pahalılığı olmadığı anlamına gelmiyor

Milyonlarca işçinin gözü kulağı açıklanacak asgari ücrette olurken dün tekrar çift haneye çıkan enflasyon oranları hayat pahalılığının nasıl artarak devam ettiğini gözler önüne koydu.

Enflasyon kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.56 arttı. Geçen yıl yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 21.62 idi. Asgari ücretin ne kadar olacağı işçiyi ilgilendirdiği kadar patronu da ilgilendiriyor. Bugün Türkiye’nin en büyük iş örgütü TÜSİAD’ın Ankara’da Yüksek İstişare Kurulu toplantısı vardı.

Toplantıda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da burada yaptığı açıklamada, “Ekonomide enflasyonun düştüğünü görüyoruz ama bu hayat pahalılığının olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece fiyatların artış hızı azalmış durumda” diye konuştu.

Özilhan önümüzdeki aylarda enflasyonun tekrar yükselişe geçebileceğini söyleyerek kamu bankalarının uyguladığı kredi genişlemesi ile birlikte tüketimin de kıpırdanmaya başladığını söyledi. Özilhan açıklamasında şu sözleri kullandı:

Hatta, baz etkisi ortadan kalktığında önümüzdeki aylarda yeniden bir miktar artış görmemiz de olası. Faiz oranlarındaki gerileme ve kamu bankalarının uyguladığı kredi genişlemesi sayesinde tüketim kıpırdamaya başladı. Geçen gün açıklanan verilerin de gösterdiği gibi ekonomi yeniden büyüme sürecine giriyor.

Öte yandan, gerek iç talep, gerek dış talep üzerindeki baskılar hızlı büyümenin önünde engel oluşturuyor. Son işgücü istatistikleri geçen yıldan bu yana istihdam edilen kişi sayısında 800 bine yakın azalış olduğunu ortaya koyuyor. Ekonominin yavaşlaması ya da hızlanmasının istihdam üzerindeki etkisi zaman alır.