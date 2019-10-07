Özsüt marka hisselerinin tamamını geri aldı

Yönetimi yeniden devralmasına ilişkin olarak bir açıklama yapan İbrahim Urlulu, “Artık Türkiye´ye mâl olan markamızın yönetimini, ilk günkü heyecan ve sevgiyle, yeniden devralmış bulunuyorum. Özsüt´ün yönetimine geçerek yuvaya dönmüş olmak beni duygulandırıyor. Yönetimde yaşanan değişimler artık geçmişte kaldı. Öncelikli hedefim, geçmişte yaşanan hataları değerlendirerek telafi edilmesini sağlamak olacak.” dedi.

45 İLDE FAALİYETLERİ BULUNUYOR

Özsüt´ün 1938 yılında İzmir Kemeraltı´nda başlattığı tatlı serüveni, bugün 45 ilde 155´in üzerinde mağazası, üç bine yakın çalışanı bulunuyor. Özsüt´ün ürün gamı içinde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler yer alıyor.

DHA