Pakdemirli tanzime 15-20 gün ömür biçti

Sebze ve meyvede tanzim satışlara en fazla 15-20 gün daha ihtiyaç olacağını düşündüklerini ifade eden Pakdemirli dün AA Ekonomi Masası’nda yaptığı açıklamada, “Ondan sonraki dönemde tanzim satış noktalarındaki satışlar gelecek talebe bağlıdır” ifadesini kullandı.

Baktan, “Biz, şu anda Cumhurbaşkanımızın bize verdiği hedef ve ışık doğrultusunda çalışmalarımızı genişlettik. Nohut ve mercimek bugün devreye giriyor. Pirinç de haftaya satılmaya başlanacak. Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlandı. Piyasa fiyatları iki misline yakın şu anda. Pirinci de haftaya 5 kiloluk paketlerde 30 liraya, kilogramını 6 liradan satmaya başlayacağız.” diye konuştu.

TARIM KREDİ GENEL MÜDÜRÜ DE GEÇİCİ DEMİŞTİ

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise 12 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada tanzim satış için iki buçuk aylık bir planlama yapıldığını söylemişti.

Poyraz fiyatların ‘geçici fiyat' olduğuna vurgu yapmış, “Bunlara geçici fiyat demek lazım. İstisnai olan şeyi devletin tüm kuruluşlarıyla kısmi bir müdahale gibi görmek lazım. Sosyal sorumluluk bu.” diye konuşmuştu.

AA-SOZCU.COM.TR