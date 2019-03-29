Pakdemirli’den bir yerli traktör açıklaması daha

Habertürk’ten Veis Ateş’in sorularını yanıtlayan Pakdemirli canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Biliyorsunuz Türkiye’nin elektrikli araba ile ilgili bir iddiası var. Biz de sessiz sedasız medyaya duyurmadan ‘elektrikli traktör ile ilgili bir çalışma yapabilir miyiz?’ dedik. Baktık olabilecek bir durum ortaya çıkıyor. Dünya da şu anda da ticarileşmiş herhangi bir elektrikli traktör yok. Ama bugün itibari ile köylümüzün, üreticimizin, çiftçimizin en büyük derdi nedir diye sorsak mazot derler. Çiftçimiz girdilerin yüksek maliyetli olduğunu söylüyor. Acaba buna bir çare olur mu? Bu bir yılda olmaz, üç yılda olmaz beş yılda, on yılda … Eğer biz Türkiye’de seri üretim bir traktör yapıp filoyu değiştirebilirsek ve filo tamamen buna dönerse bu Türkiye’yi farklı bir uluslararası skalaya çıkarır. Çünkü günlük 7-10 liralık bir şarjla 12 saat çalışacak bir traktörden bahsediyoruz. Bunun protatipini yaptık. Ben de kullandım. Son derece güçlü. Saha testleri devam ediyor. En kısa zamanda biz bunu seri üretime hazırlayıp çiftçimize, üreticimize uygun şartlarda, benzer traktörler ne fiyatta ise o fiyatlarda vermenin çarelerini arıyoruz.

Biz hazırız. Herhalde nisan ayı içerisinde traktör üreticileri ile bir ekstra çalışma yapacağız ki şu ana kadar yaptık. 2-3 ilden traktör firmaları ilgilendiklerini ve üretmek istediklerini söylediler. Bizim için önemli olan bunu en ucuz fiyatla en uygun şekilde köylüye, çiftçiye kim ulaştırabilir biz ona bakacağız.

Bugün çiğ süt üreticileriyle ilgili müjdemiz olacak.

5000 PERSONEL ALACAĞIZ

Erken ödeme ile hareket ettik. Çiftçimizi rahatlatalım dedik. Bugüne denk gelen ödemelerimiz var. Çiğ süt için 184 milyon 300 bin TL ödenecek. Litre başı desteğini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarmıştık.

Aylardır sosyal medya hesaplarıma ‘ne zaman atanıyoruz’ soruları geliyor. Meslek gruplarından ne zaman atanıyoruz diye. Benim bir sürprizim var bugün Orman Genel Müdürlüğü olarak 1200 orman mühendisi 800 memur 300 şöför. Toplam 5000 personel alımı yapacağız. 2700 orman muhafaza memuru alacağız.