Pakdemirli’den patates ithalatı açıklaması

İşte Pakdemirli’nin açıklamalarından satır başları:

Bakan olunca ücretli görevlerimden istifa ettim. Bugüne kadar 27 yıllık bir çalışma hayatım var. Gıda tüm sektörlerde çalışmış biriyim. Evinde oturup bakan olmadım ki. Geçmişte çalışmış olmam bugün herhangi bir ticari ilişkiye girmemi gerektirmez ki. Sofralık patatesin ithalatına izin verdik.

Sofralık patates ile dondurulmuş patatesin alakası yoktur. Biri elmadır biri armuttur. Bununla ilgili bir risk yönetimi algısıyla ilgili gıda kontrol genel müdürlüğünün çalışması var.

200 bin tonluk kota aslında patates ihtiyacının dörtte biridir. Bir miktarı gelebilir bir miktarı gelmeyebilir. Spekülatif hareketleri engellemek amacımız.