Paket paket ekonomi!

10 AĞUSTOS 2018: YENİ EKONOMİ YAKLAŞIMI PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi yaklaşımını programı kapsamında açıklamalarda bulunmuştu. Albayrak bu alandaki adımların atılmasıyla birlikte güçlü temellerle yola çıkılacağını ve bu süreçle birlikte 2018, 2019 yılında Türkiye birinci fazı bitirip istikrarlı büyüme dediğimiz ikinci faza geçeceğini söylemişti.

Ayrıca Albayrak yeni ekonomik yaklaşımının genel mimarisini 3+1 seklinde yorumlamıştı. Bunlar sırasıyla şöyle ;

1 Ekonomik dengelenme. Enflasyonla mücadele… Mali disiplin sıkı bir Ankara Maliye Bakanlığı göreceğiz.

2 İstikrarlı büyüme… Enflasyonla mücadele büyüme politikaları ile büyüme el ele gidecek.

3 Adaletli paylaşım İstikrarlı sağlanan sağlam temellerin üzerine oturttuğumuz bu büyümeyi bu manada milletimiz açısından çok daha önemli bir faza taşıyacağız.

+1 Türkiye’nin dünyadaki en gelişmiş ülkelerin göstergelerine ulaşılması sağlanacak.

20 EYLÜL 2018: YENİ EKONOMİ PROGRAMI PAKETİ

Bu programın başlığı ‘Dengelenme, disiplin, dönüşüm’ olarak tanımlandı. Peki açıklanan bu programın içeriğinde neler vardı? İşte cevabı…

Yeni Ekonomi Programı’nda işsizlik beklentisi hedefleri ise 2018’de yüzde 11.3, 2019 için yüzde 12.1, 2020 için yüzde 11.9 ve 2021 için yüzde 11.8 olarak açıklanmıştı. Bugüne bakıldığında ise işsizlik rakamları düşmüyor. Aksine her geçen gün artış gösteriyor.

Ürün gözetim mekanizması ve tarımda milli birlikle birlikte gıda enflasyonu ile çok daha etkin bir mücadele olacağını söyleyen Albayrak, “Ürün izleme mekanizması gibi birçok aksiyonla enflasyon hedefi 2019'da yüzde 15.9, 2020'de yüzde 9.8, 2021’de yüzde 6 olacak” ifadelerini kullanmıştı.

9 EKİM 2018: ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE PAKETİ

Paket kapsamında üç ay üst üste elektrik ve doğalgaza zam geldikten sonra bakan yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını bildirmişti. TOBB ve TÜSİAD üyesi şirketler üç ay süre ile ürünlerine asgari yüzde 10 indirim yapacaklardı.

KURDAKİ OYNAKLIK GERİDE BIRAKILDI

Albayrak program kapsamında şu açıklamalarda bulunmuştu; YEP’te ifade ettiğimiz gibi dengelenme süreci başlamıştır. Son dönemde kurdaki yukarı oynaklık geride bırakıldı. Kur dalgalanmalarının olumsuz etki yarattığı fiyatlamalarda dengelenme sağlamıştır.

ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİ

Yine bu kapsamda Albayrak, KDV ve ÖTV indirimlerinin başlatıldığını açıklanmıştı.

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI

KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası devreye alınmıştı.

10 OCAK 2019: KOBİ DEĞER KREDİSİ PAKETİ

Tüm sektörlerden yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'ler için Kobi Değer Kredisi verildi.

10 ŞUBAT: 2019 SERACILIK KREDİ PAKETİ (SKP)

Yine bu tarihte seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi açıklandı. Bu paketle tarımsal faaliyetlerin artırılması hedefleniyordu.

1 MART 2019: KOBİ DEĞER KREDİSİ-2

Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paket açıklandı. Buna göre; Ciro ve faaliyet alanına göre 1.5 milyon TL’ye kadar kredi verilecekti.

10 NİSAN 2019: YAPISAL DÖNÜŞÜM ADIMLARI PAKETİ

Bu paket kapsamında Albayrak şu bilgileri paylaşmıştı: Reformun başında finansal sektör geliyor. İlki de bankacılık sektörü olacak. Kamu bankalarına 28 milyar DİBS verilecek. Kamu bankalarının bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek. Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayesi artırılacak. Sektörün daha dirençli hale getirilmesini önemsiyoruz.

23 MAYIS 2019: İVME (İLERİ, VERİMLİ, MİLLİ ENDÜSTRİ) PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak son olarak İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’ni açıklamıştı. Buna göre yıl sonuna kadar 30 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturuldu. Krediler üç temel sektöre verilecek. Hammadde ve aramalı ithalatı, makine ve teçhizat yatırımları ve tarım sektörü. Faiz oranları enflasyona bağlı olacak.

NOEL BABA BİLE BU KADAR PAKETİ BİR ARADA GÖRMEDİ

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu dünkü yazısında Albayrak’ın açıkladığı paketleri yorumladı. Muratoğlu yazısında, “Hazine ve Maliye Bakanımızın değerini bilin! Almanya'dan gelen gurbetçi dayı gibi her daim paketle geliyor kendisi… Noel Baba bile bu kadar paketi bir arada görmedi. Sabah sabah bir baktım, dolar 6.15'e dayanmış. Haberleri açtım, Berat Albayrak paket açıklayacakmış. Daha yeni açıklamıştı. Belli ki doyamadı. Gözünü seveyim daha fazla paket açıklama artık… Bırak herkes paketler bitti sansın… Aile arasında hobi olarak yine paket açarsın. Ekonomide Yapısal Dönüşüm paketi açıklandığında dolar 5.69 liraydı. Paketin tam 40'ı çıktı, dolar o günden bugüne 6.14'e tırmandı.” ifadelerini kullanmıştı.

CARİ FAZLA İTHALATTA SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜRÜR

Yeni açıklanan İVME paketini değerlendiren Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker dünkü yazısında Albayrak’ın ‘cari fazla’ sözünü yorumlamıştı. Toker, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME paketini açıklarken, hazirandan itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini söylemiş. Ekonomiyle ilgili kavramlara herkes hakim olmayabilir. Haliyle bu cümlenin de içinde “fazla” kelimesi geçiyor diye olumlu sanılma ihtimali mevcut. Böyle bir yanılgı olasılığına karşı, -iktisatçılar bir yana- ekonomiyi izleyen saha muhabirlerinin dağarcığında bulunan bilgiyi hatırlatalım: Cari fazla Türkiye gibi ülkelerde küçülme, daralma ve krize işaret eder. Cari fazla vermek, o ekonomide ithalatta sorun olduğunu düşündürür” kullanmıştı.