Paket servise yerel çözüm: İletmen

Evlere yemek servisi ile başlayan teslimat sektörü artık her ürünü taşıyor. Yerli ve yabancı birçok oyuncunun bulunduğu sektörde rekabet artarken, uzun süredir devam eden yapılanma sürecini tamamlayan İletmen, teslimat sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Çünkü İletmen'in tam anlamıyla piyasaya girmesiyle birlikte sektörün mevcut oyuncuları yeni bir rakip kazanmayacak aksine yeni bir partner ile daha hızlı büyüme olanağına kavuşacak.

SABAH BÖREK AKŞAM KÖFTE

Halen İstanbul'da Acıbadem, Atakent, Kayaşehir, Başakşehir, Ispartakule, Kadıköy, Pendik, Üsküdar ve Göktürk bölgelerinde dağıtım yapan ve İstanbul'un yüzde 30'una hizmet veren İletmen, sektördeki diğer paket servis uygulamalarından farklı bir model uyguluyor. Duruöz; “Pazarda son dönemde ortaya çıkan girişimler son kullanıcı odaklıyken biz B2B olarak pazardayız. Tek işimiz; paketleri, ürünleri veya siparişleri işletmeden alıp müşterilere teslim etmek” diyor.

Mantıklarının bir mahallenin bütün ihtiyaçlarını zamanında yerine ulaştıran bir teslimatçı olmak üzerine kurulu olduğunu belirten Duruöz, odaklarının sadece teslimat olması sebebi ile sektördeki bütün oyuncuları potansiyel birer İletmen müşteri olarak gördüklerini söylüyor.

Adrese sipariş hizmeti sunan işletmelerin ayrı ayrı motorsikletli taşıyıcı istihdam etmesi modelini değiştiren İletmen, taşıyıcıları kendisi istihdam ederek bir taşıyıcının aynı anda birden çok işletmenin dağıtımını yapması fikri üzerine kurulu.

İletmen'in sunduğu çözümü; ‘börekçi-köfteci' örneği ile anlatan Duruöz, “Aynı sokakta yan yana iki işletme var diyelim. Biri börekçi, diğeri köfteci. Börek daha çok sabahları kahvaltıda tüketildiği için börekçinin motorcuları sabahtan öğlene kadar yoğun çalışıyor ancak öğleden sonra börekçinin önünde saatlerce dağıtım bekliyor. Aynı durum bitişik dükkandaki köfteci için de geçerli. Köftecinin motorcuları da sabahtan akşam üzerine kadar bekliyor ama akşam saatlerinde yoğunluktan siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor. Biz her iki işletmeye de hizmet veriyoruz. Kendi motorcularımızla dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Mahalledeki bütün esnafa hizmet verdiğimiz için maliyetleri de aşağı çekiyoruz. Böylece börekçi de köfteci de gereksiz maliyetten ve verimsizlikten kurtuluyor” şeklinde konuşuyor.

E-TİCARET SİTESİ VE KARGO ŞİRKETLERİ İLE TEMASTA

Türkiye'de paket servis olarak tanımlanan sektörün sadece yemek servisi olarak algılandığını, ancak e-ticaretten terziye kadar birçok alanda adrese teslim talebi aldıklarını ileten Duruöz; “B2B çalışıyoruz. Elektrikçiden lostra salonuna teslimat ihtiyacı olan her tür esnaf ve iş yeri, hatta kargo şirketleri de bizim müşterimiz. Dünyada ‘last-mile delivery' olarak UBER, Amazon gibi devlerin bile çözüm aradığı bir konuyu çözdüğümüzü düşünüyoruz” diyor.

AYDA 30 BİN TESLİMAT

İstanbul genelinde günde 900, ayda 30 bin sipariş teslimi kapasitesine ulaştıklarını belirten Duruöz hedeflerini şöyle açıklıyor: “Gönderi hacmini her ay ikiye katlıyoruz. Yıl sonunda aylık 1 milyon lira ciro hedefimiz var.”