Palamut fiyatı yüzde 600 arttı 

Denizlerdeki av sezonu 1 Eylül’de başladı. Aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açıldı. 15 Nisan tarihinde başlayan yasağın 1 Eylül’de sona ermesiyle birlikte balıkçılar en çok istavrit avlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl balıkçıların yüzünü güldüren ve oldukça fazla avlanan palamut, bu yıl kendini göstermese de bazı balıkçı tezgahlarında ilk kez yerini almaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir kilogramlık palamut balığı 7-10 lira gibi fiyata satılırken, bu sezon ise 300 gramlık palamutun tanesi 20 liradan müşterilere sunuluyor.

Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, sezonun hareketli geçtiğini ve vatandaşların balığa talep gösterdiğini ifade etti. Sezon başında çıkması gereken palamut balığının yeni görüldüğünü söyleyen Ceylan, “Tezgahlarımızı ufak da olsa süslemeye başladı. Balık çeşidi çok fazla, fiyatlar da gayet normal” dedi.

“BU YIL MART AYINA KADAR HAMSİ OLACAK”

Palamut balığının devamının gelmeyeceğini ancak ekim ayı ortalarında bir ihtimal de olsa görülebileceğini belirten Ceylan, “O tarihten sonra daha kimse bir şey beklemesin. Geçen yıl çok boldu, bu yıl hiç yok. Çinekopların yüzünü görmeye başladık. Bu sene denizde palamut olmadığı için hamsi bolluğu var. Mart ayına kadar hamsi satılır” şeklinde konuştu.

“1 KİLOGRAMLIK PALAMUT 70 LİRA”

Balıkçı Azizi Ceylan, “Şu anda palamut balığının tanesi 20 lira, 300 gram geliyor, kilogramı 60-70 arasına satılıyor. Geçen yıl ise bir kilogramlık balıkların tanesi 7-10 liraya satıldı. Yarım kilogramlık balıklar ise 5 liraya satıldı” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA PALAMUTUN FİYATI 80 TL

İBB’nin Hal Su Ürünleri internet sitesinden alınan bilgiye göre palamutun fiyatı 80 TL ile 90 TL üzerinden satılıyor.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfasından alınan bilgilere göre güncel balık fiyatları:

Ayrıca geçtiğimiz günlerde bazı balıkçılar denizlerde palamut çıkmadığını ifade etmiş ve hayal kırıklığı yaşadıklarını söylemişti. Palamut konusunda verimin olmadığını ifade eden Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, 1 Eylül´den itibaren denizlerde avlanan balıkçıların palamudu hâlâ bulamadığını belirterek, hayal kırıklığı içinde olduklarını söylemişti. Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan ise şu anda tezgahlardaki son durum iç açıcı olmadığını belirtip durumun kritik olduğunu söylemişti.

İHA- sozcu.com.tr