Palandöken: AVM sayısı 5 yılda 27.5 arttı

İçerisinde her esnaf kolundan mağaza bulunduran AVM'lerin açılış kapanış saatlerinin daraltılmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVM sayısı her geçen yıl artıyor. İçerisinde hemen hemen her esnaf kolundan mağaza var. Çevresindeki esnafın kazancını azaltan AVM'ler bayramlarda ve özel günlerde kapalı olmalı, açılış kapanış saatleri daraltılmalı” dedi.

AVM'lerin açılış oranının esnaf açılış oranının 2 katından fazla olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde AVM'ler açılışları ve ciroları bazında her yıl yüksek artış oranlarına ulaşıyorlar. Öyle ki son 5 yılda ciroları 60 milyar liradan yüzde 120 artarak geçtiğimiz yıl 132 milyar liraya çıktı. Yine aynı dönemde AVM sayısı ise 323'ten yüzde 27,5 artarak 412'ye çıktı. Bu yüksek oranlı artışa paralel olarak esnaf sayısı 1 milyon 572 bin 473'ten 1 milyon 753 bin 213'e, esnaf iş yeri sayısı ise 1 milyon 693 bin 934'ten 1 milyon 886 bin 727'ye yalnızca yüzde 11 arttı. Bu da kuralsız şekilde açılan AVM'lerin ne kadar hızla büyürken, esnafın ise aksine bir büyüme gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

“AVM'LERİN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ DARALTILMALI”

Bayramlar, özel günler gibi zamanlarda AVM'lerin kapalı olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “AVM'nin içerisinde süper market, hazır giyim, hediyelik eşya, berber, kuaför, terzi gibi neredeyse tüm esnaf kollarında iş yapan mağazalar var. Hatta kendi servis araçları ile taksici, dolmuşçu gibi şoför esnafımızın da ekmeğini bölen AVM'ler var. Bu yıl sonunda AVM sayısının 450'ye çıkacağı, 2023'te ciro hedefinin ise 200 milyar lira olacağını öngörüyorlar. Tüm esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli. Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde AVM'ler kapalı olmalı. Bununla birlikte esnafın en çok iş yapması gereken bayramlar, özel günlerde de ziyaretçi akınına uğrayan yine AVM'ler oluyor. Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleri geçtiğimiz yıl bayramda AVM'lerin kapalı olacağına dair karar almıştı. Bu kararın tüm belediyelere örnek olmasını istiyoruz. Uygulanabilir şekilde bayram, sevgililer günü, 23 Nisan gibi özel günlerde esnafımızın iş yapabilmesinin önü açılmalı” şeklinde konuştu.



İHA