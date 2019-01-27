Palandöken’den yerli üretim vurgusu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, büyüme ve kalkınma için yerli üretimin önemine dikkati çekerek, “Tüketimin adeta bir çılgınlık gibi yaşandığı dünyada ülkelerin ayakta kalması üretime bağlı. Yerli ve milli üretimi olmayan, dışa bağımlı yaşayan ülkeler büyüyemez. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda ekonominin ilacı yerli üretimdir. Tarım ürünlerinden tekstil ürünlerine, küçük ve büyük makinelerden elektronik aletlere kadar tüm teknolojik ürünlerin en kalitelisi ülkemizde üretilebiliyor. Ekonomik dengelenme için önce iç piyasadaki sanayi ürünlerimiz kullanılmalı. Yerli üreticiye verilen destekler artırılmalı ve yerli ürünlerin kullanımı özendirilmeli. Öte yandan işletmelerde yerli ve teknolojik ürünlerinin kullanımı da cazip hale getirilmeli” açıklamasını yaptı.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Esnaf ve sanatkarın yerli üretim seferberliği için hazır olduğunu belirten Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımızın iyi olması, ekonominin iyi olmasına bağlı. Esnafımız ülke ekonomisi için elini taşın altına koymaya hazır. Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımız ve küçük imalatçı esnafımız için sanayi makineleri olmazsa olmaz. Bakkal, kasap, manav ve lokantacı esnafının kullandığı soğutucular, terzi esnafının dikiş makineleri, ayakkabı imalatçısının üretim yaptığı makineler yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli. Aynı zamanda vatandaş da teknolojik ürünlerde yerli üretimlerimizi tercih ettiğinde daha az KDV ve ÖTV ödemeli. Ancak yerli üreticiler, bu talep fazlalığını fırsata çevirmemeli. Fiyatlarını piyasa koşullarında makul bir seviyede tutmalı. Yerli üretimin ve tüketimin artması için herkes elini taşın altına koymalı” ifadelerini kullandı.

İHA