Pamukkale Turizm iflas etti! Konkordato istemişti ama…

Pamukkale Turizm iflas etti! Denizli’de 56 yıl önce kurulduktan sonra Türkiye’nin otobüs taşımacılığında öncü firmalardan olan Pamukkale Turizm, geçen Eylül ayında konkordato başvurusunda bulundu. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı firmanın başvurusunu inceleyen İzmir Ticaret Mahkemesi, üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Kararla birlikte, şirketin faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandı. Bu süreçte internet sitesinden açıklama yapan firma yönetimi, nakit sıkıntısı çekildiğini ifade etmişti. Konkordato sürecinin tamamlanmasından sonra şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen İzmir 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceledikten sonra iflas kararı verdi.

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