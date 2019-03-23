Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte ilan detayları…

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi ilanı detayları belli oldu. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında öğretim üyelerinde aranan nitelikler de belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilan…

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.