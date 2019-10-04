Pamukkale’den yeni bir yolculuk markası!

Pamukkale Turizm, “JUMBO” araçlarında standart olan 41 koltuk sayısını azaltarak 34 koltuğa düşürüyor. Koltuk arası mesafeyi 75 cm'e yükseltiyor. Ayrıca baldır dayama, ayak koyma aparatları ve koltukların geniş açıda yatırılma özellikleri ile konforlu yolculuk imkanı sağlıyor.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN ÖZEL TAŞIMA ALANI

Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç Jumbo seferlerinin başladığını duyururken; “57 yıldır kaliteyi opsiyon olarak değil standart olarak sunma hedefimizden en zor dönemlerimizde dahi taviz vermedik. Dünden bugüne Türkiye'nin kavuşturan gücü olarak; araçlarımızda seyahat eden herkes her dönemde bizim misafirimiz oldu. Bizim kültürümüzde “misafire ikram” olmazsa olmazlarımızın başındadır. Son günlerde karayolu ulaşımında, yolcularına sundukları hizmetlerden tasarruf adı altında türlü türlü kısıtlamalar yapan markalar gibi düşünmüyor ve onlara katılmıyoruz. Ayrıca evcil hayvanlar için de özel bir taşıma alanı bulunan “JUMBO” araçlar, bu alanda da Türkiye'de yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.” ifadelerini kullandı.