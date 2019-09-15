Pamukta buruk hasat

Ceyhan Ziraat Odası Meclis Başkanı Yavuz Tezcan, önceki yıllarda pamuk hasadını bir bayram şenliğinde kurban keserek kutlarken bu sene tarladan pamuk değil cenaze kaldırır gibi üzgün ve umutsuz olduklarını söyledi.

Çukurova’da pamuğun ayrı bir yeri ve önemi olduğuna dikkat çeken Ceyhan Ziraat Odası Meclis Başkanı Tezcan, “7 ay önce ekimini yaptığımız pamuğun hasadına şu sıralarda başladık. Bu sene ürettiğimiz pamuk üreticisi ne yazık ki üzmektedir. Geçtiğimiz yıllarda alınan bir kararla dekara ürettiğimiz pamuk ne yazık ki ürettiğimiz kadar değil, devletimizin bize verdiği 500 kilogram üzerinden destek alacaksınız dediği için çok ciddi zarar görmekteyiz. Biran önce Tarım Bakanlığı yetkililerinden ürettiğimiz kadar destek almayı umut ediyoruz. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak pamuk fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 düşük seyretmektedir. Normalde 800 lira olan desteklemenin bu yıl 1 buçuk TL'ye yetkililer tarafından yükseltilmesini talep ediyoruz” dedi.

İTHALAT 1 MİLYON TONA ÇIKABİLİR

Üründe bekledikleri oranda destek sağlanmadığı takdirde her yıl 600, 700 bin ton ithal edilen ürünün önümüzdeki yıllarda 1 milyon tona çıkacağı uyarısında bulundu.

Tezcan, bu yıl Ceyhan 150 bin dekar 1. ürün, 25 bin dekar da 2. ürün olmak üzere 175 bin dekar alana pamuk ekildiiğini ve bundan yaklaşık 90 ile 100 bin ton kütlü pamuk elde edileceğini de sözlerine ekledi.