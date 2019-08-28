Papara’dan PTT ile işbirliği

PTT şubelerinden Papara hesabına para yatırma olanağı sağlayan anlaşma ile Papara kullanıcıları birçok yeni avantaja kavuşuyor. Bu hizmet sayesinde artık banka hesabı olmayan Papara kullanıcıları tüm PTT şubelerini birer Papara şubesi gibi kullanıp hesaplarına para yatırabiliyorlar. Yatırılan tutarlar anında Papara kullanıcısının hesabına yansıtılıyor.

İşbirliği ile kullanıcıların para yatırma işlemlerinin kolaylaşmasının yanı sıra, çeşitliliğin sağlanması ve ATM erişimi kısıtlı olan yerlerde Papara kullanıcılarının hesabına rahatlıkla para yatırabilmesi hedefleniyor. Para yatırılan kanallara PTT gibi geniş bir ağı olan köklü bir kuruluşun eklenmesinin kendileri açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Papara Genel Müdürü İlker Diker “Kullanıcılarımızın Papara hesaplarına para yatırabilmeleri için artık 4875'i aşkın şubeleri var. Kimliğiniz ile herhangi bir PTT şubesine gidip cep telefonu numaranızı paylaşmanız yeterli.” dedi.

Vizyonlarının “Nakitsiz Topluma Azami Katkı Sağlamak” olduğunu belirten Diker, şu bilgileri paylaştı; “Geliştirdiğimiz bütün ürünler ve projeler bu vizyona hizmet ediyor. Nakit yerine kart kullanımını teşvik ederek hem daha şeffaf bir ekonomi hem de çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratıyoruz. Birçok banka ve PTT ile yaptığımız işbirlikleri ile kullanıcılarımızın Papara hesaplarına nakit yatırma kanallarını her geçen gün artırıyoruz. Çok yakında kullanıcılarımıza tüm ATM'lerden işlem ücreti ödemeden nakit çekme imkanı da sağlayacağız.”