Para kazanılmayan yerde yatırım da olmaz

Ekonomik kriz tüm sektörlerde farklı büyüme trendlerini ortaya koyarken, 1.2 trilyon TL'lik perakende sektöründen “yorulduk” açıklaması geldi. 350 milyar TL'yi bulan kayıt altındaki markaların oluşturduğu modern perakende sektörü yılın ilk 9 ayında yüzde 5 büyüdü. Yeni mağaza açılışlarının etkili olduğu bu büyümeye en büyük katkıyı gıda sektörü verirken, tüketicinin alışverişlerini temel ihtiyaç maddeleri ile sınırlandırması perakendecinin kazançlarını eritti. 2020 için yüzde 10'un üzerinde bir reel büyüme hedefleyen sektör ise 2019'daki ‘yorgunluk' ve ‘moralsizliğin' ardından yatırımların devam edebilmesi için kâr artışlarının şart olduğuna dikkat çekti.

Soysal Danışmanlık tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Perakende Günleri'nde bir araya gelen dernek başkanları sektörde yaşanan sorunları ve 2020 hedeflerini aktardı.

2019'u değerlendiren Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, “Perakendeciler yoruldu. Türkiye ekonomisi büyümezken, üçüncü çeyrek itibarıyla perakende sektörü yüzde 5'lik büyümeye imza attı. Derinlikte bir azalma var. Gıdada bile eşitliliğin azaldığı alışverişlerin temel gıda ürünlerine indiği bir süreç oldu” ifadelerini kullandı. Özpamukçu, 2020'de tek haneli enflasyona inilmesi durumunda yüzde 10'un üzerinde bir reel büyümeye imza atacaklarını dile getirdi.

“Vergiler cambazlığa itiyor”

Yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen TAMPF Başkanı Alp Önder Özpamukçu, “Yatırım ortamını iyileştirmek bir günlük birşey değil. Uzun yıllar aldı yatırım ortamını buralara getirmek. Şimdi ise kaçan markaları konuşuyoruz. ‘Yabancı markalar azalmasın, güçlenelim' diyoruz. Bizim büyük potansiyelimiz var ve yatırım ortamının iyileştirilmesi uzun soluklu bir iş” diye konuştu.

100 bin restoran ve lokantalardan oluşan yeme içme noktasını temsil eden Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, 25 milyar TL'lik bir ciroya imza artıklarını söyledi. Yeme içme sektöründe işlerin perakendeden daha iyi olmasına rağmen ‘morallerin bozuk' olduğunu ileten Demirer, “Büyümeler son 3 yıldır tek hanede ve ciddi verimlilik çabası içindeyiz. Muhasebeden, finanstan başımızı kaldıramıyoruz. Yatırım yok. Moraller yüksek değil. Alkol başta olmak üzere, vergiler üzerindeki yüksek artışlar da son tüketiciye ulaşma noktasında bizi cambazlığa itiyor” dedi.