Paris’te 155 yıllık tren garı için AVM tartışması

İstanbul son yıllarda betonlaşmayı ve aşırı AVM açılmasını tartışırken Parisliler de kendi şehirleri ve tarihlerini korumak için harekete geçti. New York Times'ta yer alan habere göre Avrupa'nın en büyük tren garı Gare du Nord'un (Kuzey Garı) yenilenme planı ülkede büyük tartışma yarattı.

‘İSTASYONU AVM’YE DÖNÜŞTÜRECEK’

Le Monde gazetesine ilan veren Fransa, İngiltere ve ABD'den dünyanın önde gelen 19 mimarı projenin durdurulması çağrısında bulundu. Mimarlar yeni projenin tren garını bir AVM'ye dönüştüreceğini iddia ederek yeni planı kabul edilemez olarak niteledi. Projenin detaylarına göre garın içinde pek çok mağaza açılacak ve bu mağazalar trene ulaşmak için katedilmesi gereken mesafeyi hatırı sayılır bir şekilde uzatacak. Ayrıca kamuoyu garın dokusunun da mağazalar tarafından bozulmasından endişeli.

‘GÜNDELİK İHTİYAÇLARA CEVAP VERMİYOR’

Projenin gerçekleşmesi için oluşturulan konsorsiyum 600 milyon euro harcayacak. Gare du Nord'un inşaatını üstlenen S.N.C.F Gare&Connexions şirketi mimarlara verdiği yanıtta Gare du Norde'un artık kentin gündelik ihtiyaçlarına cevap vermediği ve yenilenmesinin şart olduğunu ifade ettiler.

‘DAHA KONFORLU SEYAHAT EDECEKLER’

Şirket yaptığı açıklamada gara açılacak yeni mağazalar ve restoranların garı daha kullanışlı bir hale getireceğini garı günlük olarak kullanan yolcuların ise daha konforlu seyahat edeceklerinin altı çizildi.

GÜNDE 700 BİN KİŞİ KULLANIYOR

Gare du Nord'u günde 700 bin kişi kullanıyor. Paris'in nüfusu ise 2.4 milyon kişi. 2030 yılında tren garını yılda 900 bin kişinin kullanacağının altı çiziliyor. Tren garının yenilenmesinin önümüzdeki yıl başlaması ve Paris'in olimpiyatlara ev sahipliği yapacağı 2024 yılında bitmesi bekleniyor.