İş Kanunu'nun herhangi bir kuruluşta tam günlük normal çalışma saatlerinde çalışan kişiler için belirlediği çalışma saatlerinin altında çalışan işçiler için tanımlaşmış olduğu kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışma halk arasında genellikle part time çalışma olarak bilinmektedir. Son zamanlarda özellikle öğrencilerin ve ev hanımlarının çalışma hayatına katılımlarının artmasıyla gündeme gelen part time çalışma, tam zamanlı çalışmaya göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklardan biri de part time çalışanlar için yapılan sigortadır. Part time olarak çalışan kişiler için ödenen primler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre belirlenmektedir. Peki, part time sigorta neleri kapsar? İşte binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ve merak edilen konu hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz haberimiz…

PART TİME (KISMI SÜRELİ ÇALIŞMA ) NEDİR?

Bir kurum ve kuruluşta çalışan kişinin haftalık çalışma saatleri, tam zamanlı iş sözleşmesi ile çalışan kişiye göre gözle görülür bir biçimde az olması halinde, çalışanın iş sözleşmesi kısmı süreli olarak yani part time olarak belirlenir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 13. maddesine göre ise part time çalışma şu şekilde tanımlanmıştır;

“İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.”

Yine 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesine göre, tam zamanlı iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saat olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu süre işyerlerinde belirlenen çalışma günlerine eşit olarak bölünür. Hal böyleyken bir kişinin kısmi süreli, part time çalışma olarak kabul görebilmesi için tam zamanlı çalışanlara göre en fazla 2/3 ‘ü kadar yani 30 saat çalışmış olması gerekir. İşçi 30 saati aşmadan haftanın 6 günü çalıştırılabilir.

PART TİME SİGORTA NELERİ KAPSAR?

İş Kanunu'ndaki eşitlik ilkesine göre part time çalışanlar ile tam zamanlı çalışanların menfaat ve haklar bakımından bir farkı yoktur. Tam zamanlı çalışana tanınmış olan hakların hepsinden kısmi süreli çalışanlarda faydalanabilir. Bu prim, yakacak yardımı, yok, yemek vb. ödemeler çalışma günüyle doğru orantılı olarak ödenir.

01.01.2012 yılında Genel Sağlık Sigortasının ( zorunlu ) başlaması ile birlikte part time çalışanlar için sağlık sigortasından yararlanma olanakları biraz karıştı. Çalışan kişi sadece bir iş yerinde çalışıyor ve en iyi ihtimalle haftada 30 saat çalışıyor ise SGK gün sayısı en fazla 17 gün olacaktır. Ancak ayda 20 günden az çalışanların, eksik günlerine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini 30 güne tamamlaması zorunlu. Bunun yanı sıra kalan günler için geçerli olan bu primi ödeme gücü olmadığını belirtenler gelir testi talebinde bulunuyor. Gelir testi sonucunda ailede fert başına gelir asgari ücretin üçte birinden (853 TL'den) az çıkarsa prim ödenmesi gerekmiyor.