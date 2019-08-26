Kurumların belirlediği tam günlük normal çalışma saatleri altında çalışan işçiler için tanımlanmış olan kısmı süreli çalışma hakkında vatandaşların merak ettiği sorular son dönemlerde internet aramalarında artış göstermiştir. Halk arasında daha çok part time olarak bilinen kısmı süreli iş sözleşmesine istinaden çalışan kişilerin prim ödemeleri ile ilgili olan sorular için hazırladığımız haberde, primlerinin nasıl hesaplanacağı hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılan bu hesaplamalara göre part time sigorta primi ne kadar? İşte konu hakkındaki detaylar…

PART TİME (KISMI SÜRELİ) ÇALIŞMA NEDİR?

Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışan işçinin haftalık çalışma süresinin, tam zamanlı iş sözleşmesi ile çalışan işçiye göre kayda değer bir biçimde daha az olması durumunda, iş sözleşmesi kısmı süreli (part time) olarak belirlenir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesine göre, tam zamanlı çalışma süresi haftada en fazla kırk beş saat olarak belirlenmiştir. Bu süre işyerlerinde belirlenen çalışılan günlerine eşit olarak bölünmektedir. Bu durumda bir işçinin tam bir işçinin çalışma düzeninin kısmı süreli çalışma (part time) olarak kabul görebilmesi için tam zamanlı çalışmanın en fazla 2/3'ü kadar yani 30 saat olması gerekmektedir. İşçi haftalık 30 saati aşmadan 6 gün çalıştırılabilir.

Part time işçilerin 6 gün çalıştırılabiliyor olmasının sebebi ise haftada bir gün tatil yapmalarının zorunlu olmasından dolayıdır.

PART TİME SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

– 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kısmı süreli çalışan bir sigortalı için bir ay içindeki toplam çalışma süresi (toplam saat) 7,5'e bölünerek,

– 854 sayılı Deniz İş Kanunu veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde çalışan bir sigortalı için ise ay içindeki toplam çalışma (toplam saat) süresi 8'e bölünerek sigorta prim hesaplaması yapılmaktadır.

Bu şekilde yapılan hesaplamalarda 7,5 saatin ya da 8 saatin altındaki çalışmalar ise 1 güne tamamlanmaktadır.