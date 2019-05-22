‘Partiyi kurduğumuz dönemlerde işsizlik tek hanedeydi’

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Platformu 2010 yılında İstanbul'da kuruldu. Platformun amacı işsizliğe tepki çekmek, siyasi partiler üzerinde etki oluşturarak işsizlik sorununun ülkede daha fazla konuşulmasını sağlamaktı.

Yargıtay kayıtlarına göre Türkiye İşsizler ve Emekçiler Platformu, 8 Nisan 2013 tarihinde siyasal parti kimliğine bürünerek Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi (TİVEP) haline dönüştü. Partinin başkanlığını Rifat Derya Sercan yapıyor.

‘ERKEN BİR DÖNEMDE SORUNA İŞARET ETTİK’

Sercan 2009 krizinin hemen ardından işsizliğin yükselişe geçtiği bir dönemde sosyal bir yaraya parmak basmak adına Türkiye İşsizler ve Emekçiler Platformunu kurduklarını partiyi kurdukları dönemde işsizliğin tek haneli olduğunu işsizliğin şimdi çift hanelerde olduğunu ifade ediyor. Rifat Derya Sercan Türkiye'nin işsizlik sorununu çözmek adına ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade ederken soruna çok erken bir dönemde dikkat çektiklerini anlatıyor.

‘İŞİ OLAN İNSANLARI DA İŞSİZDEN SAYMAYA BAŞLADIK’

Sozcu.com.tr'ye konuşan Rifat Derya Sercan, “İşsizlik sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sorunu. Siyasi partilere devamlı uyarılarımızı yapıyoruz” diyor. İşsizlik oranlarını sadece işsiz insanlar üzerinden okumanın hata olduğunu söyleyen Sercan, “Bugün yoksulluk sınırı ortada. İşe giren insanların aldığı maaş ortada. Biz işi olan insanları da işsizden saymaya başladık” diyor.

‘SOSYAL BİR PATLAMAYA İŞARET’

Toplumda işsizliğe bağlı gerginlik ve suç oranlarında artış olduğunu belirten Sercan, “İki kişiden birinin işsiz olduğuna inanıyoruz. Bir vatandaş belediyenin önünde gitti kendini yaktı. Bunlar sosyal bir patlamaya işaret. Ünlü insanların evi soyuluyor gasplar başlıyor” dedi.

Sercan çok küçük bir oluşum olduklarını işsizliği çözmek gibi bir iddiaları olmadığını fakat bu alanda bir sivil toplum örgütü gibi çalıştıklarını söylüyor.