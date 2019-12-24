Pasaport zam oranı belli oldu! 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?

2020 yılı için en yüksek zammın yaşandığı hizmetlerden biri de pasaport oldu. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları ile yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. İşte, pasaport harçları ve 2020 yılında gelecek zam ardından oluşacak pasaport fiyatları…

PASAPORT ÜCRETLERİ

Yüzde 22.58 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor.

1 yıllık 248.26 TL'den 304,31 TL’ye çıkacak.

2 yıllık 405 TL'den 496,44 TL’ye çıkacak.

3 yıllık 575 TL'den 704,83 TL’ye çıkacak.

4-10 yıl 811 TL’den 994,12 TL çıkacak.

Defter bedeli de 133 TL'den 163.03 TL’ye çıkacak.

PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKENLER

İstenilen belgeler :

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.