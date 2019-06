Pasta ve keki en çok Rizeliler sipariş ediyor

Yemeksepeti, dünyada her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan Dünya Pasta ve Kek Günü'nde kullanıcılarının sipariş alışkanlıklarını inceledi. Rapora göre, kuru-yaş pasta ve kek çeşitlerini içeren kategorideki sipariş adetlerinde her yıl ortalama 2 kat artış yaşanıyor.

Son 3 yılda bu kategoride hizmet veren zincir ve butik pastanelerin ve kafelerin sayısı 2 kat arttı. Kullanıcıların kek tercihlerinde ise mermer (marble) kek ilk sırada yer alırken, en sevilen pasta çeşidi ise frambuazlı pasta oldu. Dünyada her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan Dünya Pasta ve Kek Günü vesilesiyle, Yemeksepeti kullanıcılarının pasta ve kek siparişlerini inceledi. Kuru-yaş pasta ve kek çeşitlerinin yer aldığı kategoride verilen sipariş adetlerinde her yıl ortalama 2 kat artış yaşanıyor. Bu yılın ilk 5 ayında ise sipariş adetlerinde bir önceki yılında aynı dönemine göre yüzde 60 artış yaşandı.

PASTANELERİN VE BUTİK FAKELERİN SAYISINDA YÜZDE 103 ARTIŞ

Yemeksepeti'nde kek ve pasta çeşitlerini kullanıcılara ulaştıran birçok zincir ve butik pastane ve kafe bulunuyor. Özellikle son 3 yılda hızlı bir şekilde sisteme dahil olan restoranların sayısında 2 kat artış yaşandı.

KATEGORİ LİDERİ KURABİYE

Yılın ilk 5 ayında zincir-butik pastaneler ve kafelerden verilen 82 bin adet siparişin arasında en çok kurabiye çeşitlerine ilgi gösteriliyor. Bu yılın ilk 5 ayının tercihlerine göre; listenin ilk 3'ünde karışık tuzlu kurabiye, elmalı kurabiye ve ay çöreği yer aldı.

FRAMBUAZLI PASTA SİPARİŞ LİDERİ

Kullanıcıların kek tercihlerinde ise mermer (marble) kek ilk sırada yer alırken, sırasıyla çikolatalı ve havuçlu kek tercih ediliyor. Kullanıcılar daha çok meyveli pastayı tercih ederken; en sevilen pasta çeşidi ise frambuazlı pasta oldu. Çikolatalı pasta çeşitleri ise ikinci sırada yer alıyor. Kullanıcılar pasta siparişlerini ise daha çok dilim şeklinde sipariş ediyorlar.

CUMARTESİ SİPARİŞ LİDERİ

Pasta ve kek siparişleri tercihlerinde ise diğer öne çıkan trendler şöyle; Öğle yemeği sonrasına denk gelen 14:00-16:00 saatleri bu kategoriden verilen siparişlerin en çok artışa geçtiği zaman aralığı. Siparişlerin gün dağılımı çok büyük farklılık göstermese de; kullanıcıların kek, kurabiye ve pasta tutkusu en çok cumartesi günleri oluyor. Bu kategoriden en az sipariş verilen gün ise Pazartesi. 19-24 yaş grubu ise bu kategorinin sipariş lideri.

PASTA VE KEKTE LİDER RİZE

Rizelilerin pasta ve kek sevgisi Her gün 69 ilden sipariş alan Yemeksepeti, Türkiye'de pasta ve keki en çok seven kentleri de araştırmasına ekledi. Her kentin toplam siparişlerindeki orana göre; ilk sırada Rize yer alırken, listenin ilk 5'inde sırasıyla Batman, İzmir, Bursa ve Kocaeli yer aldı.