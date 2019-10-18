Pastırmadaki tuz oranı tekrar artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı gıdalardaki tuz oranının azaltılmasını kararlaştırdı ve bu kapsamda pastırmadaki tuz oranı da yüzde 8.5’ten, yüzde 7’ye düşürüldü. Üreticiler pastırma imal ederken daha az tuz kullanmaya başladı.

Ancak tuz oranı düşürülünce pastırmanın mikrobiyal yönden kendini koruyamadığı ve daha çabuk bozulduğu ortaya çıktı. Bakanlık bu nedenle pastırmadaki tuz oranının yeniden yüzde 8.5’e çıkarılmasına onay verdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Yöntemleri alt komisyonunda Milletvekillerine bilgi verenTarım Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Yüksek Mühendisi Emel Molla, bakanlık olarak tuz ve şeker oranlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi ve şöyle dedi:

PASTIRMADA OLMADI

“Pastırmada tuz oranını yüzde 8.5’ten yüzde 7’ye düşürdük. Ancak ürünün mikrobiyal yönden kendini koruyamadığını görmemizden dolayı, bu üründeki tuz oranında artırıma gittik. Kurutulmuş jambonda da durum aynı var. Yüzde 7 olan tuz oranını yüzde 10’a çıkarmak durumunda kaldık''

Molla, ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği kapsamında tuz miktarının yüzde 25 oranında azaltıldığını, baharat tebliği kapsamında ise kırmızı biberdeki tuz oranının yüzde 22 azaltıldığını da vurguladı. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mühendisi Hanife Ayan ise “Okul Gıdası Logosu” tebliğinin 20 Haziran 2019 tarihinde yayımlandığını, önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda yürürlüğe gireceğini söyledi ve “Yeni sezonda logosuz ürünler okul kantininde olmayacak” dedi.