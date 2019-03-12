‘Patates sektörü ithalatı beklemiyordu’

Dünya Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım dün alınan gümrüksüz 200 bin ton patates ithalatını köşesine taşıdı. İşte Yıldırım’ın yazısının ilgili bölümü:

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 200 bin ton patatese sıfır gümrükle ithalat izni verilmesi, patatesin nereden ithal edileceği sorusunu gündeme getirdi. Patates tohumu üreten ve ticaretini yapanlar şu anda ithalatın yapılacağı üç ülke olduğunu söylüyor: İran, Kazakistan ve Mısır.

SEKTÖR ‘ŞOK’ OLDU İTHALATA GEREK YOK

Patates ithalatına ihtiyaç olmadığını belirten sektör temsilcileri şunları söylüyor; Kararnameyi Resmi Gazete'de görünce şok olduk. Şu anda ithalat yapmayı gerektirecek bir durum yok. Bize hiç kimse ithalatla ilgili bilgi vermedi. Görüşümüzü de soran olmadı. Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanımız Pakdemirli ve bürokratları Niğde'deydi. Birlikte toplantı yaptık. İthalatın konusu geçmedi. Bakan Pakdemirli ve bürokratlarının da bundan haberi olmadığına inanıyoruz. Bakanımıza geçen hafta anlattık. Şu anda patateste ürün temini ile ilgili bir sorun yok. Aşırı fiyat artışı da yok.

Yılbaşından bu yana 200 kuruş artıyor sonra tekrar düşüyor. Bu sabah kararnameyi görünce şok olduk. Bazı iddialar var. Ülke genelinde binlerce mağazası olan bir market zincirinin tedarikçisi için bu kararın alındığı yönünde Elimizde kanıt olmadığı için net olarak söyleyemiyoruz. Ama görünen o ki adrese teslim bir kararname olmuş.

İTHALAT ÜÇ ÜLKEDEN YAPILABİLİR

Şu an dünyada patates ithal edilecek pek fazla ülke yok. Soğan ithal ettiğimiz İran, Patates ithalatı için en cazip ülke olarak görünüyor. İran'da patatesin tonu TL olarak 1200 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Kazakistan'da da benzer bir fiyat var. Mısır'da ise tonu 450-500 dolar seviyesinde Mısır'dan almak pek akıl kârı değil. Fakat bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Sektör temsilcilerinin iddiasına göre patateste ithalat kararnamesinde son ana kadar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin haberi olmadı. Kararname Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlandı. Geçen hafta Niğde'de Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Bekir Pakdemirli, ayrıca Niğde'de yerli tohum çalışmalarının yürütüldüğü Patates Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde “Taraftar patatesler yakın zamanda piyasaya çıkacak” başlığı ile 4 Mart 2019'de verilen haberde, Bakan Bekir Pakdemirli Türkiye'nin tohumunda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumunda olduğunu belirterek, “Bu hastalıklardan tamamen ari çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Artık yarınlara yönelik sarı-lacivert, sarı-kırmızı taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek” dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, Niğde'de Patates Araştırma Enstitüsü'nü ziyaretinde Müdür Uğur Pırlak'tan brifing almıştı. Burada üretilen renkli patateslerden hazırlanan cipslerin tadına bakan Pakdemirli, laboratuvarları gezerek serada hasat yaptı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli enstitünün başarılı çalışmalara imza attığına dikkat çekti. Türkiye'nin tohumda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumda olduğunu bildiren Bakan, Pakdemirli, “Burada patateste çok önemli bir yeniliğe bugün itibariyle imza atmış bulunuyoruz. Bölgede bazı yasaklı ekemediğimiz alanlar bulunuyor. Bölgede siğil gibi hastalıklar da var. Bu hastalıklardan tamamen ari, çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Bunlar Türkiye'nin toplam üretimin artıracak girişimlerdir” ifadelerini kullandı.