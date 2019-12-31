Patent başvuru ücretlerine zam geldi!

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2020 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

TÜRKPATENT’in gelecek yıl uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 9,49 lira, marka tescil ücreti 280 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 1,02 lira oldu.

Tasarım tescil başvuru ücreti ise 46,86 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.

2019 ÜCRETLERİ NE KADARDI?

“Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna göre, patent ve faydalı model başvuru ücretleri 40,93 lira; marka tescil ücreti 443,14 lira; coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 19,75 lira olmuştu.

Söz konusu başvuruların e-devlet üzerinden yapılması halinde, patent ve faydalı model başvuru ücreti 7,03 lira; marka tescil ücreti 231,27 lira; coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,80 lira olarak uygulanmıştı.

E-devlet üzerinden yapılacak tasarım tescil başvuru ücreti de 40,85 lira olarak tespit edilmişti. AA