Patrona yine destek! Çalışana yok…

İşsizlik sigortası payında yapılan değişiklikle belirli şartları taşıyan işverenlerin çalışanlar adına ödediği işsizlik sigortası payı yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi. İş verenden alınan işsizlik sigortası payı ile çalışandan alınan pay eşit olacak. Hükümet yine patronlara kıyak geçerken, çalışan lehine herhangi bir uygulama yapmadı.

1 Ocak itibari ile devreye giren yeni düzenlemeyle çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.

İşsizlik sigortası primi, sigortalının 506 sayılı sosyal sigortalar kanunun 77 ve 78’inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazancı üzerinden; yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren, yüzde 1 oranında devlet katkısından oluşuyor. Bu durumda iş verenden alınan sigorta payı ile çalışandan alınan pay aynı olacak.

İŞVERENLERE İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN DESTEK

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Birimi’nin (DİSK-AR) 2019 asgari ücret raporuna göre, 2007’de asgari ücretin işverene maliyeti net asgari ücretin yüzde 70’i kadar daha fazlaydı. Yani, net asgari ücret 100 ise işverene maliyeti 170 idi. 2008 yılından itibaren brüt maliyet düşmeye başladı. 2018 itibarıyla asgari ücretin işverene maliyeti net asgari ücretin yüzde 49 fazlası oldu. Hazine’den ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan çok sayıda teşvikle desteklenen işverenler asgari ücret maliyeti artışından önemli ölçüde korunmuş oldu.

ZİRAAT BANKASI FUTBOL KULÜPLERİNİN BORÇLARINI YAPILANDIRIYOR

Türkiye’de yıllardır izlenen yanlış tarım politikaları, artan girdi maliyetleri ve çok sayıda tarım ürününün ithal edilmesinden dolayı çiftçiler üretim yapmayı bırakıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre üretim miktarları, 2018 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %5,8, sebzelerde %2,6 azaldı. Çiftçi kazandığı paranın artan maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle üretim yapmıyor. Böyle bir dönemde çiftçinin en büyük destekçisi olması gereken Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırıyor. Çiftçiler için ise herhangi bir kampanya söz konusu değil.