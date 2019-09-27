Patronlardan deprem çağrısı: Çalıştığınız iş yeri depreme dayanıklı mı?

İstanbul’da art arda yaşanan depremler çok sayıda vatandaşı tedirgin etti. Kimi vatandaş dün geceyi parklarda geçirirken kimisi de arabasında uyudu. Tüm bu tedirginliğin ardından bu sabah çok sayıda vatandaş uykusuz veya yarı uykulu bir şekilde iş yerlerine gitti. Peki çalıştığınız bina depreme dayanıklı mı? İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç bu konuda hem patronlara hemde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İTO: EKSİKLİKLERİ GİDERİN

‘İş dünyamızı, imalathanelerimizin ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye davet ediyorum’ diye konuşan Avdağiç, “Bütün İstanbullu hemşehrilerime geçmiş olsun, diyorum. Bilinçli şekilde depreme karşı tedbirlerimizi alıp hayatımıza devam etmeliyiz. Kamu, vatandaş ve iş dünyasının birlikte deprem farkındalığı oluşturmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Özellikle iş dünyamızı; onlarca ve yüzlerce insanın çalıştığı binalarımızın, imalathanelerimizin ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, varsa eksiklerini giderip devletin açıkladığı standartlara getirmeye davet ediyorum.” dedi.

‘HEMEN ŞİMDİ GEREKENLERİ YAPMAYA BAŞLAYALIM’

Telafisi mümkün olmayan acılar yaşamadan gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Avdagiç, “Devletimizin yapacakları bellidir. Vatandaş olarak, işletme sahipleri olarak bizim de üzerimize düşenler var. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşamadan ‘hemen şimdi' gerekenleri yapmaya başlayalım.” ifadelerini kullandı.