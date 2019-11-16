Patron ve sendikalar yeni vergilere karşı bir arada

Türkiye içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yolları ararken 2020'ye yaklaştığımız şu günlerde hükümet vergileri artırarak ve yeni vergiler getirerek bütçe açığını kapatmaya çalışıyor. Bütçe açığı bu yılın ilk 10 ayında 100 milyar TL’yi aştı!

İşçiler gelir vergisi diliminde iyileştirme beklerken patronlar da yeni getirilen dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi gibi uygulamaların işlerine olumsuz yansıyacağını düşünerek vergilerin revize edilmesini bekliyor.

Hal böyle olunca normal koşullarda bir araya gelmeyen sivil toplum örgütleri de vergiler ve geçim sıkıntısı gibi konularda tek ses oldu.

TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ BİR ARADA

Öyle ki bu hafta Ankara'da tarihi olarak bir araya çok seyrek gelen TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ başkanlar düzeyinde bir araya gelerek ücretli çalışanlardan maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından buna uygun vergi kesilmesini istedi.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan üç sendikanın bir araya gelmesini tarihi bir gelişme olarak yorumlarken asgari ücret teklifi konusunda da tarafların bir araya geleceği ifade edildi.

Bu hafta patronlar kulübü TÜSİAD da yeni vergi düzenlemesine itirazını dile getirdi. TÜSİAD Dijital Hizmet Vergisi'nin rekabette dezavantaj yaratacağını söylerken zenginden daha fazla vergi alınmasını öngören gelir vergisi düzenlemesiyle ilgili “Vergilendirmede adalet, eşitlik, kanunilik ve geriye yürümeme ilkeleri ile çelişmektedir.” ifadesini kullandı.

MÜSİAD’DAN KİRALAMA VE VERGİ UYGULAMASI ELEŞTİRİSİ

Müstakil İş İnsanları Derneği'nden (MÜSİAD) de bu hafta yapılan açıklamada gelir vergisi uygulamasında haksızlıklar olduğu savunuldu.

MÜSİAD aynı zamanda ticari işletmelerin otomobil kiralamalarına ilişkin yeni düzenlemenin vergi avantajını ortadan kaldırdığını da vurguladı. Kurumdan dün şu açıklama yapıldı: Ayrıca ticari işletmelerin kiralık araçlara ödenen kira bedelleri ve sıfır araç alımlarında faturada yer alan ÖTV ve KDV'nin vergiye tabi kazançtan düşülebilecek kısımlarına yönelik getirilen sınırlamalar nedeniyle, lüks araç kiralama ve satın alma ile sağlanacak vergi avantajı ortadan kalkmaktadır.