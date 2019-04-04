Pazar fiyatında bir yılda büyük artış

Seçim öncesi pazardaki ürünlerin fiyatları bir hayli yüksekti. Seçim sonrasında da pek değişen yok. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeleri gerektiğini belirtmişti. Ancak geçen yıldan bu yana ürünler fiyatı tam 2,5 kat artmış. Meyve ve sebzeyi mevsiminde bile yeseniz yine pahalı yemiş oluyoruz çünkü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nün resmi sitesi verileri fiyatlarda yüksekliğin mevsimlerle bir ilgisi olmadığını ortaya koyuyor. Sebze ve meyve fiyatları bir yılda tam 2,5 kat artış göstermiş.

İŞTE RESMİ HAL FİYAT LİSTESİ

Müdürlüğün verilerine göre; 3 Nisan 2018 ile 3 Nisan 2019 fiyatları arasında yaklaşık 2.5 kat fark var. Üstelik Fasulye, limon, pırasa gibi mevsim ürünlerinin dahi 3 – 4 kat pahalılaştığı anlaşılan listedeki fiyatlar vatandaşa ulaşan fiyatlar değil. Söz konusu bu fiyatlara bir de Pazar esnafının, market işletmecisinin karı ekleniyor. Vatandaş sebze ve meyvelere hal fiyatlarının en az 1 lira üzerinde bir fiyatla ulaşabiliyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Alikahya Pazarı'nda tezgah açan Emre Çetin sebze meyve fiyatlarını Sözcü'ye değerlendirdi.

ÇÜRÜMESİN DİYE ZARARINA

20 yıldır pazarcılık yaptığını, baba mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Çetin şöyle konuştu; “Daha önce sebze meyve fiyatlarında böyle bir yükselişe tanık olmadım. Geçtiğimiz yıla göre her şey iki üç kat pahalılandı. Vatandaş pazara gelmiyor. Pazarcıların büyük bir bölümü ürünlerin üzerine fiyat etiketi koymaya çekiniyor. Pek çok etikette artık ‘adet' ya da ‘yarım kilo' yazıyor. Biz halde aldığımız ürünleri bazen zararına satmak zorunda dahi kalıyoruz. 2 ton mal almışım, satılmıyor. Ne yapacağım? Çürümesin diye zararına satıyorum.

YAKINDA GRAMLA SATACAĞIZ

Domates, biber, patates, salatalık neyin fiyatını sorsanız geçtiğimiz yıla göre arttı. Geçtiğimiz yıl 50 liraya yapılan pazar alışverişini bugün 100 liraya yapmanız mümkün değil. Vatandaş geliyor, fiyat soruyor ve gidiyor. Yakında kasaplar gibi 100 gram – 200 gram satmaya başlayacağız. Biz halden pahalıya alıyoruz, hal yerinden pahalıya alıyor, yerindeki aracı da üreticiden pahalıya alıyor. Çünkü üretim maliyetleri arttı. Mazot yükü her ay artıyor, vergiler ve çeşitli zamlarla çiftçi kâr edemez hale geldi. Çoğu arazi ekilmiyor. Ekilen arazilerde ise ürünler önceki yıllara oranla 2 – 3 kat pahalıya satılıyor.”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hal fiyatları: