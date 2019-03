Mersinli pazarcılar tezgah açmadı

Öğle saatleri olmasına rağmen pazarın bomboş olduğunu ve siftah etmeyen pazarcının bulunduğunu belirten Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, “Mersin merkezde 8 ayrı bölgede haftada 67 sokakta bin 500 esnaf pazarda tezgâh açıyordu. Ancak, son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz, girdi fiyatlarının yüksekliğinin de ürünleri yansımasıyla vatandaş pazardan kaçar duruma geldi. Bu nedenle esnaf yeterince satış yapamadığı için pazarda kiraladığı satış noktalarına gelmemeye başladı. Şu anda gördüğünüz bu pazarda 91 esnaf bulunuyordu. Ancak, bugün (dün) 40 esnafın tezgâh açmadığını belirledik.” dedi.

Yaptıkları tespitlere göre pazarda tezgâh açmayan esnafın oranının yüzde 30'u bulduğunu söyleyen Batur, “Pazarda satış için tezgâh açan esnaf, oda aidatı, Bağ-Kur primi, vergi, belediye işgaliye parası, hal çıkış ücreti, muhasebe gibi kalemleri ödemek durumunda kalıyor. Satışlar da yeterli olmayınca masrafını bile karşılayamaz duruma geliyor. Böylece sermayesi de düşünce pazarı terk etmek durumunda kalıyor” şeklinde konuştu.

“BURASI KUYUMCU MU?”

Başkan Batur, pazardaki bazı ürünlere neden etiket konulmadığı konusunda ise, “Alış verişe gelen vatandaş yüksek orandaki etiketleri görünce, pazarcı esnafımıza “Burası kuyumcu mu? Arsa mı, ev mi satıyorsunuz?” gibi tepkiler gösteriyor. Yüksek fiyatlardan pazarcıları sorumlu tutuyor. Bu tepkiler nedeniyle de pazarcı esnafımız ürününe etiket koymaktan kaçınıyor” ifadelerini kullandı.

“TANZİM SATIŞ UYGULAMASI SON DERECE HATALI”

Hükümetin Tanzim Satış uygulamasının son derece hatalı olduğunu savunan Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü; “Tanzim satışı için seralardan yani üreticiden 4 TL ve 4.20'den toplanan salatalık, İstanbul'da tanzim satışta 2 ve 2.20 TL'den zararına satılıyor, dolayısıyla bu bölgede salatalık kalmadığı için piyasada bulunan da 7-8 TL'den satılıyor. Yani Devlet bu bölgeden topladığı salatalığı zararına satıp, oradaki vatandaşı memnun etmek için çaba gösterirken, bu bölgede 7-8 TL'den salatalık yiyen vatandaşı ise küstürdüğünü düşünemiyor mu? Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Bu nedenlerle tanzim satış uygulamasının olumsuz olduğunu ve seçimden sonra da sona ereceğini düşünüyoruz.”

PAZARCI ESNAFI İSYANDA

Yaşanan ekonomik sıkıntı, yanlış tarım politikaları ve hava şartlarının olumsuz gitmesiyle yeteri satış yapamayan pazarcı esnafına bir dokunduk, bin ah işittik. Pazar esnafları şunları söyledi:

20 yıllık pazarcı olduğunu belirten Metin Kaya, “Gördüğünüz üzere şu an saat 11.30'u gösteriyor. Hala siftah etmeyen arkadaşlarımız var. Sabahtan beri oturup kara kara düşünüyoruz. Ekonomi dipte, halkın alım gücü yok. Önceleri bu saatlerde pazarda izdiham olurdu, şu an ise kimseler yok. Ortalama günde 500 kilo elma satarken, inanın ki şu an 100 kilo satamıyorum.”

Yine 20 yıllık pazarcı olduğunu dile getiren Bayram Yılmaz:

“Pazarın bu gün in cin top oynamasının ana nedeni ekonomik kriz. Üretici, işçi, esnaf memur emekli bitti, Milletin alım gücü kalmadı. Özellikle son 4-5 aydır yaşadığımızı bu güne kadar hiç yaşamadık. Kriz çok etkiledi bizleri de. Pazarcılar olarak tarihi bir kriz ile karşı karşıyayız. Birde tanzimi başımıza çıkardılar. Mersin'den İstanbul'a mal götürüyorlar, tarım bölgesi Mersin'de kıtlık başladı desek yanlış olmaz. Şu an pazarda yarı yarıya esnaf arkadaşlarımız da yok, mal da yok, açan da yok.”

25 yıllık pazarcı olan Mehmet Begi'de şöyle konuştu:

“Pazarcı tezgâh açmaktan kaçar duruma geldi. Tezgâh açtığı zaman gün sonundaki satışı masrafını karşılayamaz duruma geliyor. Pazara gelen vatandaş ise uçuk fiyatları görünce isyan edip, tepki gösteriyor. ‘'kuyumcuya mı geldik? Altın mı satıyorsunuz?' diyerek tepki gösteriyor. Pazarcı esnafı da bu tepkilerden çekindiği için ürününe etiket bile koyamıyor. Gidişat, gidişat değil.”

İŞTE FİYATLAR

Adeta kan ağlayan pazarda ki bazı ürünlerin hal çıkış ve Pazar fiyatları şöyle:

Domates halde 3, pazarda 4 TL

Salatalık halde 4, 5,TL, pazarda 6-7

Ispanak halde 2.5-3 TL, pazarda 4.5 TL,

Kıvırcık marul halde 3, pazarda 4-5,

Patates halde 3.5 TL, pazarda 3 kilo 10 TL,

Soğan halde 3 TL, pazarda 3,5, 4 TL,

Patlıcan halde 9.5-10 TL, pazarda 12 TL,

Biber halde 9-10 TL pazarda 12 TL.