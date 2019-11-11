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Pegasus’tan 11 euroya yurt dışı bileti

Pegasus, 11 Kasım fırsatı kampanyası kapsamında 11 euro+vergilerle yurt dışına uçak bileti satıyor.

13:56 -
Haberler Ekonomi
Pegasus’tan 11 euroya yurt dışı bileti

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, hava yoluyla seyahatin herkesin hakkı olduğuna inancıyla 11 Kasım fırsatı kampanyasını müşterileriyle buluşturuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler, kampanya kapsamında biletlerini 11-12 Kasım'da www.flypgs.com internet sitesinden veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alarak, 15 Ocak-15 Mart 2020 tarihleri arasında seçili yurt dışı hatlarına 11 euro + vergileri ödeyerek uçabiliyor.

Toplam 50 bin koltuk için geçerli olacak 11 Kasım Fırsatı Kampanyası ve kampanyanın geçerli olduğu yurt dışı hatlarıyla ilgili detaylı bilgiye https://www.flypgs.com/kampanyali-ucak-biletleri adresi üzerinden ulaşılabiliyor. (AA)

Euro internet uçak
Son güncelleme: 13:57 11.11.2019
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