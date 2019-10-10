Pepee TV dünyaya açılıyor

Düşyeri dijital tv platformu bünyesinde Nisan ayında hayatına başlayan Pepee TV, bu alanda önde gelen TV kanallarından biri olan Da Vinci ile işbirliğine giderek dünyaya açılıyor. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla bu işirliğini duyuran Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ve Da Vinci Media CEO'su Ferdinand Habsburg, bu işbirliği ile çocukların bilim ve teknoloji konusunda çok daha donanımlı bireyler olarak yetişmesinin amaçlandığı belirtildi.

Toplantıda bu işbirliği ile ayrıca, Da Vinci'nin bilimden sanata, teknolojiden spora kadar geniş bir yelpazeye sahip oyun tabanlı ve özgün içeriklerinin de artık Pepee TV’de yayınlanması sağlanacak, Pepee Tv'nin de tüm ebeveyn ve çocukları için ürettiği ürün ve hizmetlerin de Da Vinci ile tüm dünyaya açılacağı vurgulandı.

“EĞLENDİRİRKEN ÖĞRETME PRENSİBİ”

Basın toplantısında konuşan Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, Pepee karakterinin 104 bölümünü izleyen bir çocuğun kazanımlarından yola çıkarak Pepee TV’yi kurduklarını belirterek, “Ülkemizin ilk dijital çocuk televizyonu olan Pepee TV ile okul öncesi çocuklara hitap ediyor ve eğlendirirken öğretme prensibi ile onları yarınlara hazırlıyoruz” dedi. Kendi çocukları için ne istiyorsa dünyanın tüm çocukları için de aynı şeyi istediğini söyleyen Bilgiç, “Çocuklara artı değerler katacağımız bu iş birliği ile artık Pepee Tv dünya çocuklarına da ulaşacak. 6 yaş üzeri çocukların eğitim kanalı olan Da Vinci Tv'nin birbirinden değerli ve önemli eğitim içerikleri de artık Pepee Tv'de de olacak” diye konuştu.

“PEPEE TV BİR ÇİZGİ FİLM KANALI DEĞİL!”

Pepee TV olarak yalnızca bir çizgi film kanalı olmadıklarını belirten Bilgiç sözlerine şöyle devam etti; “Amacımız eğlenirken öğretmek, öğretirken eğlendirmek. Türkiye'nin milli çocuk markası Pepee TV, Da Vinci Kids içerikleriyle, ‘Büyüyünce ne olacaklarına’ deneyimleyerek karar verme şansını yakalayacak, spordan müziğe kadar birçok alanda kendilerini geliştirmeleri için bilimin kaldıraç gücünden faydalanacaklar. Pepee TV ve Da Vinci TV, bir çizgi film kanalı değildir. Çizgi filmlerle çocuklara eğitimde fırsat eğişitliği sunan bir ‘Öğrence’ kanalıdır”

“YÜZDE 100 GÜVENLİ ÇOCUK KANALI HAYATA GEÇİRDİK”

Yaptıkları işin bir okul müfredatı olmadığına da dikkat çeken Bilgiç, “Destekleyici unsurları içinde barındıran herkesin erişebileceği eğlenceli öğrenme ortamı sunuyoruz. İçerik sunarken o içerikten nasıl faydalanacaklarının da doğru yolunu gösteriyoruz. Yaptığımız işin özü dijitalde fırsat eşitliği sağlamak ve çocukları gelecek dünyaya hazırlamaktır. Dijital dünyada en önemli konu güvenliktir. Dijital dünya çocuklar için büyük tehlikeler arz ediyor.Şiddet, sex ve korku öğeleri her yerden karşılarına çıkabiliyor. Biz bu noktada çocuklar için güvenli bir alan yaratmak üzerine yola çıktık ve yüzde 100 güvenli bir çocuk televizyonu hayata geçirdik” diye konuştu.

“ORTAKLIĞIMIZ; EN İYİ EĞİTİCİ EĞLENCEYİ BULMADA YAPI TAŞIDIR”

Da Vinci Media CEO'su Ferdinand Habsburg da, işbirliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi;

“Türkiye'de ve dünyada 10 yıldan bu yana gerek televizyon gerekse mobil platformlar üzerinden ailelere sunduğumuz eğitici programlarımızla çocukların dünyayı keşfederken yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak en büyük hedefimiz oldu. İzleyicilerimizde merak uyandırmayı kendimize her zaman birincil görev edindik. Pepee TV ile iş ortaklığımız bu anlamda Da Vinci Kids'in en iyi eğitici eğlenceyi bulma yolundaki çabalarının çok önemli bir yapı taşıdır”