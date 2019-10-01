Perakende satışlarda kampanya hassasiyeti artıyor

Bu sene altıncısı düzenlenen konferansın ana konusu perakende sektörünün güncel konuları ve sektörün yakın geleceğine ilişkin stratejileri idi. Perakendenin tüm kategorilerinden profesyoneller ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve girişimcilerin katılımcı olduğu konferansta önemli bir network ortamı oluşturuldu.

6.Perakende Teknolojileri Konferansı'nda maliyetlerin kontrolünde ve verimlilik artışında büyük katkı sağlayan teknolojik çözümler, perakende özelindeki örnekleriyle ele alındı.

ZOR DÖNEMLERDEN ÜLKEMİZİN DİNAMİK YAPISI SAYESİNDE ÇIKTIK

Konferansın açılış konuşmasını yapan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, perakende ve bilişim sektörünün öncü isimlerini altıncı kez bir araya getirmekten onur duyduklarını belirterek sözlerine başladı. Türkiye çapında yaklaşık 6 bin satış noktasında 165 bin kişilik bir istihdam ve 100 milyar TL'ye seviyesinde bir ciroyu temsil eden KMD'nin sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimine katkısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Gökyıldırım; “Hepimizin bildiği üzere 2019 yılında zor dönemlerden geçtik. Ülkemizin dinamik yapısı bu günleri atlatmada en önemli kaynak halini aldı. Genç ve dinamik yapımız, teknolojiye ve yeniliklere açık, hızlı adapte olan insanımız, zorlu koşullarda mücadele etmeye ve başarıya alışkın ticari yapılarımız sayesinde önümüzdeki dönemde ülkemizin daha güzel günler göreceğine inancımız tam.” dedi.

PERAKENDEYİ ETKİLEYEN BİRÇOK FAKTÖR BÜYÜME HIZIMIZI KESTİ

Perakende sektörünün işleyişini etkileyen çok fazla faktör olduğuna değinen Gökyıldırım; “Finansman kaynaklarındaki değişiklikler, banka faizlerinin durumu, inşaat sektörünün ve ev satışlarının durumu, yeni evlilikler ve boşanmalar, kentlere veya köylere göçlerin durumu, mevsimlerin değişmesi gibi pek çok konu, bizleri farklı açılardan etkiliyor. Bunun yanı sıra bazı ürünlerdeki vergisel yükler, kredi kartı kullanımının sınırlandırılması veya taksit sıkıntısı gibi faktörler de işlerimizi etkiliyor. Geçen yılki hızlı dalgalanmalar yerini daha stabil bir ortama bıraksa da enflasyonun artık hayatımıza girdiğini de kabul etmeliyiz.” ifadelerini kullandı. İlk yarıyılda gıdadışı perakendenin yüzde 22'lik büyüme gösterdiğini sözlerine ekleyen Göyıldırım enflasyon etkisi arındırıldığında bu büyüme oranının yüzde 2 seviyesinde kaldığının altını çizdi.

KAMPANYA HASSASİYETİ ARTIYOR, SEPET ORTALAMASI KÜÇÜLÜYOR

Perakende sektörünün başrol oyuncusunun tüketici olduğunu ve son dönemde tüketici alışveriş alışkanlıklarının çok değişken olduğunu vurgulayan Gökyıldırım, modern perakendenin enflasyonu frenleme çabalarına da dikkat çekti. Gökyıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Her ne kadar frenlemeye çalışsak da, yansıtmak zorunda kaldığımız fiyat artışları ancak kampanyalarla desteklendiğinde satışa dönebiliyor. Tüketicilerimizin fiyat ve kampanya hassasiyetinin arttığını görüyoruz. Ziyaretçi sayılarımızda ve sepet büyüklüklerinde de önceki senelere göre küçülme gözlemliyoruz. 2018 ve 2019'da maalesef yeni mağaza açma hızımız, dolayısıyla metrekare artışlarımız yavaşladı. Bunun yerine elimizdeki kaynakları daha verimli kullanarak tüketicimizi memnun etmek için çalıştık. Maliyetlerimizi kontrol altına almak, verimlilik projeleri geliştirmek, pazardaki payımızı ve beraberinde pazarımızı büyütmek için yeri geldiğinde karlılıklarımızdan vazgeçerek çalışmaya devam ediyoruz.”

MODERN PERAKENDE KAYITDIŞI İLE MÜCADELEDE VE ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEKTE ANAHTAR ROL ALIYOR

Perakende sektörünün beraberinde birçok sektörü de etkileyen ve geliştiren geniş bir ekosisteme sahip olduğunu belirten Gökyıldırım, kayıtlı ciro, vergi geliri ve istihdam açısından önemli bir kaldıraç görevi gördüklerini ifade etti. Modern perakendenin aynı zamanda kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir araç olduğunu vurgulayan Gökyıldırım, “Kanun yapıcılarımız tarafından sektörümüze dair düzenlemeler yapılırken, bizleri güçlendirmenin toplam ekonomiye de faydası olduğunun hep akılda tutulmasında fayda var. Bazen ani yapılan uygulamalar mesela taksit sayısının azaltılması, kredi kartı kullanımına sınırlama getirilmesi gibi, tüketiciyi zor duruma sokuyor ve alışverişin merdiven altına kaymasına dolayısıyla da vergi kayıplarına sebep olabiliyor.” dedi.

Perakendenin tüketici ile üretici arasında köprü vazifesi gördüğünü ve üreticilerin ürün ve hizmetlerini son kullanıcıya ulaştırırken aynı zamanda tüketiciden alınan geri bildirimleri de üretim kanadına aktararak hacmin genişlemesini ve güncel tutulmasını sağladıklarını belirten Gökyıldırım,üreticilerin hem iç hem de dış pazarlarda aktif rol almalarına imkan sağladıklarını ifade etti. Perakende sektörünün, fiyat ve kalite avantajı sağlayan tüm ürünlerde küçük-büyük her ölçekte üreticiyi destekleyen, hatta onların yurtdışında önünü açan bir rolü olduğunu belirten Gökyıldırım,“Global perakendecilerimizin hepsi, buradaki satın alma ofisleri aracılığıyla tüm dünyaya ürün tedarik etmekte, ihracata önemli katkılar sağlamaktalar. Bunla perakendenin pek de görünmeyen, ama altının çizilmesi gereken faydaları.” dedi.

FAİZLERLE BİRLİKTE KART KOMİSYONLARI DA GERİLERSE, EKONOMİNİN CANLANMASI DAHA HIZLI OLUR

Faiz oranlarının gerilemesinin ekonomiye olumlu katkısı olacağını beklediklerini ifade eden Gökyıldırım, kart komisyonlarında da düşüş için adım atılmasını beklediklerini belirtti. Kampanya hassasiyeti artmış olan tüketiciye avantajlı imkanlar sunmak için kart komisyonlarının önemine dikkat çeken Gökyıldırım, “Hem tüketicimizi mağazalarımıza çekmek ve onları kaybetmemek hem de rutin operasyonumuzu sürdürebilmek amacıyla, tedarikçilerimizle veya iş ortaklarımızla bir araya gelerek farklı kampanyalar yaratmak zorunda kalıyoruz. Burada önemli bir enstrüman olan kredi kartı kullanımında, bankaların bizden aldığı komisyon oranları önemli bir rol oynuyor. Faiz oranlarındaki gerilemeye paralel olarak bu komisyonlarda da bir düzenleme gelmesi, bizlere de tüketicimize daha uygun fiyatlar sunmamız açısından kolaylık sağlayacaktır.” dedi.