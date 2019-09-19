Perakende sektörü zorlu geçen 2019 yılını değerlendirdi

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda sektörün geleceğine yönelik ya KMD Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda, perakende sektörünün güncel konularına ve sektörün yakın geleceğine ilişkin stratejilerine değinilirken, geleceğe yönelik ama aynı zamanda bugünün de önemli bilişim teknolojileri konularının tüm detaylarıyla konferansta ele alınacağı belirtildi. Perakende ve bilişim sektörü tedarikçilerinin bir araya gelerek önemli bir network ortamı oluşturulduğu aktarıldı.

PERAKENDE SEKTÖRÜ OLARAK ZOR DÖNEMLERDEN GEÇTİK

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, ekonomideki her türlü dalgalanmadan ilk etkilenen sektörün perakende sektörü olduğunu, zor dönemlerden geçtiklerini ancak, ülkenin dinamik yapısının bu günleri atlatmada en önemli kaynak olacağını belirtti. Perakende sektörünün çözüm yolları arayışında teknolojinin önemli bir kaynak olduğunu vurgulayan Gökyıldırım, yeni çözümlerle tüm sektörü altıncı kez buluşturmaktan büyük gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

TÜKETİCİNİN ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ

Geçen yılki hızlı dalgalanmaların yerini daha stabil bir ortama bıraktığını belirten Gökyıldırım, enflasyonun artık hayatımıza girdiğinin de kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu dönemde tüketicinin alışveriş davranışının farklılaştığını, sık sık ama daha ufak tutarlarda alışveriş yapan tüketicinin kampanya hassasiyetinin arttığını vurgulayan Gökyıldırım, tüketicisini doğru okuyarak tedbir alan ve hızlı hareket eden perakendecilerin başarılı olduğuna dikkat çekti. Gökyıldırım, “Tüketici davranışlarının hızlı değiştiği, dijitalleşmenin büyük hız kazandığı ve tüm pazarlama – satış kanallarının birbiriyle konuştuğu bir ortamda doğru teknoloji yatırımları başarının anahtarlarından biri haline gelmiştir. Hem sorunlarımızı aşmak hem de gelişimimizi hızlandırmak için doğru teknolojiyi, doğru bir entegrasyonla süreçlerimize dahil etmek ve kullanmak verimliliğimizi de artırmaktadır.” dedi.