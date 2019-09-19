Petrol krizinin iki haftada tamamen bitmesi bekleniyor

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Adbulaziz bin Salman'ın açıklamasına göre Suudi Arabistan'da drone saldırısından dolayı hasar gören petrol sahaları 12 gün içinde tekrar faaliyete geçecek.

Khuaris ve Abaqaiq petrol sahalarında üretimin aksaması dünya petrol piyasalarını vurmuş günlük petrol üretimi yüzde 5 düşmüştü.

Business Insider'da yer alan habere göre prens dün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin kısa zaman içerisinde 9.8 milyon varile ulaşacağını söyledi.

Suudi Arabistan resmi olarak şu ana kadar saldırıyı kimin yaptığına ilişkin bir açıklama yapmadı ABD yönetimi ise açıktan İran'ı suçluyor.

Türkiye ve Arjantin gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri petrol fiyatlarının kısa vadeli sert yükselişinden önemli ölçüde etkilendi. Türkiye'de benzinin fiyatı tekrar 7 TL'nin üzerine çıktı. Eşel mobil sistem devreye alındı.