Petrol zengini Araplara hidrojen piyangosu

Sanayi devrimi ile birlikte insanoğlunun hayatına giren, hatta uğruna savaşların çıktığı petrol günümüzde halen pek çok ülkenin en önemli gelir kaynağı. Ancak yapılan hesaplamalara göre dünya petrol rezervleri 50 yıl sonra tükenmeye başlayacak. Çevre hassasiyeti ile de birlikte petrolden alternatif enerji kaynaklarına yönelim artıyor. Bu durumdan en fazla etkilenecek ülkelerin ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki (MENA) petrol üreticisi Arap ülkelerinin olacağı ifade ediliyor. Fakat teknolojideki son gelişmeler, Arap ülkelerinin petrolden sonra yeni bir enerji kaynağı ile zenginliğini sürdürebileceğine işaret ediyor. Bu yenilenebilir temiz kaynağın adı ise hidrojen. Üstelik kaynak çok büyük. Hidrojen, en çok suyun elektroliz edilmesi ile elde ediliyor.

AVANTAJLI BÖLGELER

Yapılan araştırmalara göre hidrojen, küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir enerji kaynakları içinde önemli bir rol alacak. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verilerine göre, hidrojenin 2050 yılında toplam enerji tüketiminde yüzde 8 pay alması hesaplanıyor. Bu dönemde toplam elektrik üretiminin de yüzde 16'sı hidrojenden sağlanacak. Yüksek enerji gereksinimi duyan hidrojen üretiminde ise en avantajlı bölgeler Arap ülkeleri olarak gösteriliyor.

“Arap Ülkelerinde Hidrojen Ekonomisi” raporuna göre, bu ülkelerdeki düşük fiyatlı güneş enerjisi ile üretilecek hidrojen, petrole dayalı ekonomiler için yeni zenginlik kaynağı olacak. Günümüzde hidrojen üretimi oldukça kısıtlı ve üretim fosil yakıtları ile sağlanıyor. IRENA'ya göre, fosil yakıttan hidrojen üretimi sürdürülebilir değil. Hem çevreye zararlı hem de maliyeti yüksek. Ancak güneş enerjisinde maliyetlerin gittikçe gerilemesi ile birlikte hidrojen üretimi daha fazla yapılacak.

KULLANIM ALANI GENİŞ

Pek çok kullanım alanı olan hidrojen doğrudan araçlarda yakıt olarak kullanılabildiği gibi, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlarla da birleştirilebiliyor. Elektrik üretimi ve ısıtmada da kullanılan hidrojen, endüstriyel alanda da önemli bir yer tutuyor. MENA bölgesi, dünyanın en sıcak bölgesi olarak biliniyor. Buradaki hava sıcaklığının 2030-2050 arasında 1-2 derece daha artacağı göz önünde bulundurulduğunda, Arap ülkelerinin güneş enerjisinden daha fazla faydalanacağı ortaya çıkıyor.

Küresel talep azalacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebi için 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini aşağı yönlü revize etti. IEA'nın aylık raporuna göre, 2019 ve 2020 için küresel talepte büyüme beklentileri günde 100 bin varil aşağı çekildi. Böylece talep, sırasıyla günde 1 milyon ve 1.2 milyon varil olarak belirlendi. IEA raporunda, 2019 yılında talepte büyümenin 2016 yılından bu yana görülen en zayıf düzeyde olacağı öngörüldü. OPEC dışı petrol üretimi artış öngörüsü, 2019 yıl için günde 1.8 milyon varil olarak sabit tutulan IEA raporunda, 2020 yılı için arzda büyüme öngörüsü de günde 2.2 milyon varile yükseltildi.