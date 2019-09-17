Petrolde yaşanan kriz benzini nasıl etkileyecek?

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan ve dünya petrol üretiminin %5’inin durmasına yol açan saldırının ardından Brent petrolünün fiyatı %19.5 ile 14 Ocak 1991’den bu yana en sert gün içi artışı yaşayarak 71.95 dolara yükselmişti. Peki yaşanan bu artış Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiler? Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken dikkate alınan en önemli iki unsur, dolar kuru ve ham petrolün varil fiyatı… Dünyada petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye piyasalarına zam, gerilemesi ise indirim olarak yansıyor.

7 AĞUSTOS’TAN BU YANA PETROL FİYATLARI YÜZDE 24 ARTTI

Daha geçen aya kadar Brent petrolün varil fiyatı 55 dolardan işlem görürken bu rakam bugün yüzde 24 artarak 68 dolara kadar çıktı. Uzmanlar yaşanan bu yüzde 24’lük artışın devam etmesi ve kalıcı olması durumunda Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının da zamlanacağını belirtiyor. Ayrıca 7 Ağustos’ta brent petrolde yaşanan gerileme Türkiye piyasalarına olumlu yansımış ve Türkiye’de 7- 8 ağustos tarihlerinde indirim haberleri art arda gelmişti.

19 Ağustos tarihinde brent petrolün varil fiyatı 59 dolardan işlem görürken benzinin litresi İstanbul’da 6.60 TL’den satılıyordu. Brent petrolün varili şu an 68 dolardan işlem görüyor. Bugün benzinin litresi İstanbul’da 6.75 TL’den satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ve dolar kuruna göre; Türkiye’de yapılan zamlar ve indirimler:

PEKİ NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait işleme tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi 5.7 milyon varil/gün seviyesinde gerilemişti.

TAM KAPASİTE ÜRETİM HAFTALAR ALABİLİR

Şirket üretimin ne zaman eski seviyesine yükseleceğine dair takvim vermemiş ve konuya yakın bir kaynak Pazar günü Reuters'a yaptığı açıklamada tam kapasite üretime “günler değil haftalar” içinde dönülebileceğini bildirmişti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI GELDİ

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'tan da bir uyarı geldi.Şirketten yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceğini belirtildi.

RİSK DEVAM EDİYOR

Saldırıların Suudi Arabistan'ın kritik öneme sahip petrol altyapısını olumsuz etkilediği kaydedilen raporda, küresel petrol arzına yönelik tehditlerin arttığı ve gelecekte başka saldırıların da meydana gelme riskinin devam ettiği belirtildi.

KRİTİK 6 HAFTA

Ayrıca Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'da petrol arz kesintisinin 6 haftadan uzun sürmesi halinde, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının çok hızlı şekilde 75 doların üzerine çıkmasının beklendiği vurgulandı.

AA- REUTERS- SOZCU.COM.TR